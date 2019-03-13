Жительница Омска подала в суд на мэрию из-за непригодной для проживания квартиры

Posted 13 марта 2019, 13:47
Published 13 марта 2019, 13:47
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
По данным суда, женщина получила жилье в 2015 году, однако квартира была в критичном состоянии. По заявлению истца, в жилище отсутствуют вода и электричество. Омичка подала на администрацию Омска в суд и просит предоставить другое жилое помещение по договору соцнайма.
Ответчик возразил по иску, отметив, что истица приняла жилье в 2017 году и претензий по его состоянию не поступало до недавнего времени. Представитель администрации Омска утверждает, что истица привела жилище в указанное в иске состояние сама.
Для выяснения реального состояния жилища суд направил в ресурсоснабжающую и управляющую компанию запросы для возобновления подачи ресурсов, если на то существует техническая возможность и отсутствует задолженность.
Решение по делу будет принято после сбора доказательств и передачи их в суд, отмечается в документах суда.