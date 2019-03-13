Жительница Омска подала в суд на мэрию из-за непригодной для проживания квартиры

По данным суда, женщина получила жилье в 2015 году, однако квартира была в критичном состоянии. По заявлению истца, в жилище отсутствуют вода и электричество. Омичка подала на администрацию Омска в суд и просит предоставить другое жилое помещение по договору соцнайма.