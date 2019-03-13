Жителей Омска ждет массовая проверка документов и досмотр личных вещей

В частности, омичам стоит быть готовыми к тому, что их остановят с просьбой предъявить документы, удостоверяющие личность, а также показать находящиеся при них вещи. Кроме того, возможно удаление граждан с территории, находящейся в зоне проведения учений, отбуксировка транспортных средств и временное отселение граждан, проживающих в зоне контртеррористической операции.