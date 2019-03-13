Жителей Омска ждет массовая проверка документов и досмотр личных вещей

Posted 13 марта 2019, 03:35
Published 13 марта 2019, 03:35
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Жителей города просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с временными ограничениями и мерами, применяемыми в условиях контртеррористических операций.
В частности, омичам стоит быть готовыми к тому, что их остановят с просьбой предъявить документы, удостоверяющие личность, а также показать находящиеся при них вещи. Кроме того, возможно удаление граждан с территории, находящейся в зоне проведения учений, отбуксировка транспортных средств и временное отселение граждан, проживающих в зоне контртеррористической операции.
Завершатся учения 15 марта в районе Омского аэропорта. Там ограничат движение городского пассажирского транспорта и пешеходов, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.