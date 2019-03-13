Водопровод на Новой Московке к участкам для многодетных семей проложат за два года

Posted 13 марта 2019, 04:41
Published 13 марта 2019, 04:41
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Центральное водоснабжение за счет средств городского бюджета проведут в районе улиц Молодова и Лобова в Ленинском административном округе. Для начала в текущем году скорректируют проектно-сметную документацию. Стоимость работ составит 1 млн 650 тыс. рублей. Муниципальный контракт на выполнение корректировки планируют заключить 22 апреля. А строительство и монтаж сетей в зонах застройки завершат к концу 2020 года.
Стоит отметить, что подготовка к прокладке сетей водоснабжения началась еще в 2015 году, когда были проведены проектно-изыскательские работы по объектам инженерной инфраструктуры, а также получены положительные заключения госэкспертизы проектной документации.