gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта 2019, 04:41

Published 13 марта 2019, 04:41

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Водопровод на Новой Московке к участкам для многодетных семей проложат за два года

Водопровод на Новой Московке к участкам для многодетных семей проложат за два года

13 марта 2019, 04:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Омске водопровод к земельным участкам на Новой Московке, выделенным многодетным семьям, проведут в течение двух лет. В настоящее время решается вопрос о корректировке проектно-сметной документации.

Центральное водоснабжение за счет средств городского бюджета проведут в районе улиц Молодова и Лобова в Ленинском административном округе. Для начала в текущем году скорректируют проектно-сметную документацию. Стоимость работ составит 1 млн 650 тыс. рублей. Муниципальный контракт на выполнение корректировки планируют заключить 22 апреля. А строительство и монтаж сетей в зонах застройки завершат к концу 2020 года.

Стоит отметить, что подготовка к прокладке сетей водоснабжения началась еще в 2015 году, когда были проведены проектно-изыскательские работы по объектам инженерной инфраструктуры, а также получены положительные заключения госэкспертизы проектной документации.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика