Водопровод на Новой Московке к участкам для многодетных семей проложат за два года

Центральное водоснабжение за счет средств городского бюджета проведут в районе улиц Молодова и Лобова в Ленинском административном округе. Для начала в текущем году скорректируют проектно-сметную документацию. Стоимость работ составит 1 млн 650 тыс. рублей. Муниципальный контракт на выполнение корректировки планируют заключить 22 апреля. А строительство и монтаж сетей в зонах застройки завершат к концу 2020 года.