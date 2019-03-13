В Омской области выявили первый в этом году случай анемии у лошадей

Posted 13 марта 2019, 11:08
Published 13 марта 2019, 11:08
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Заболевание выявили у животных в селе Благодаровка Одесского района Омской области. Сейчас проводятся организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации очага инфекции.
«В ближайшее время будет введен карантин по инфекционной анемии на данной территории», - сообщили в ведомстве.
В управлении Россельхознадзора также отмечают, что в 2018 году было выявлено 60 очагов анемии на территории Омской области в 38 неблагополучных пунктах.