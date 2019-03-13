gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта 2019, 11:08

Published 13 марта 2019, 11:08

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

В Омской области выявили первый в этом году случай анемии у лошадей

В Омской области выявили первый в этом году случай анемии у лошадей

13 марта 2019, 11:08
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Впервые в этом году специалисты управления Россельхознадзора выявили инфекционную анемию у лошадей.

Заболевание выявили у животных в селе Благодаровка Одесского района Омской области. Сейчас проводятся организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации очага инфекции.

«В ближайшее время будет введен карантин по инфекционной анемии на данной территории», - сообщили в ведомстве.

В управлении Россельхознадзора также отмечают, что в 2018 году было выявлено 60 очагов анемии на территории Омской области в 38 неблагополучных пунктах.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика