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Posted 13 марта 2019, 11:28

Published 13 марта 2019, 11:28

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

В Минстрое Омска определились, кто получит соцвыплаты на жилье

В Минстрое Омска определились, кто получит соцвыплаты на жилье

13 марта 2019, 11:28
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Субсидии на приобретение или строительство жилья получат 14 омских семей.

Отбор на получение молодыми семьями субсидий прошел в министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. В департаменте жилищной политики отметили, что выделенные средства семьи могут направить на уплату первоначального взноса по кредиту на жилье или строительство собственного дома по программе «Обеспечение жильем молодых семей».

Претендентов на получение субсидии, по словам заместителя директора профильного департамента Елены Гончаровой, было всего 106. Из них комиссия отобрала 14 семей, 9 из которых - многодетные. Общая сумма субсидии областного бюджета составила 11,5 млн рублей. В бюджете города на эти цели также предусмотрено 2,4 млн рублей.

Свидетельства о предоставлении выплат будут реализованы до конца этого года, отмечают в департаменте жилищной политики мэрии.

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