В Минстрое Омска определились, кто получит соцвыплаты на жилье

Претендентов на получение субсидии, по словам заместителя директора профильного департамента Елены Гончаровой, было всего 106. Из них комиссия отобрала 14 семей, 9 из которых - многодетные. Общая сумма субсидии областного бюджета составила 11,5 млн рублей. В бюджете города на эти цели также предусмотрено 2,4 млн рублей.