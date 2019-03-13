Спасатели рассказали о самых опасных водоемах в Омске

Омичей спасатели настоятельно просят не выходить на весенний лед водоемов и соблюдать все меры предосторожности. О лыжных прогулках и подледной рыбалке омичам придется забыть до следующей зимы. В управлении по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности мэрии отметили, что благодаря мероприятиям, проведенным специалистами регионального ГУ МЧС, на городских водоемах не произошло ни одного несчастного случая за минувшую зиму.