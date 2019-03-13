Спасатели рассказали о самых опасных водоемах в Омске

Posted 13 марта 2019, 12:13
Published 13 марта 2019, 12:13
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Самым опасным участком на Иртыше на сегодняшний день остается береговая линия от речпорта до Советского пляжа, а Омь опасна по всему руслу, отмечают спасательные службы города. Таяние на городских реках активизировалось из-за постепенного повышения температуры, лед истончается, и выходить на водоемы становится чрезвычайно опасно.
Лед, по словам специалистов, с каждым днем становится более тонким и пористым, темнеет, и у берегов уже проступает вода.
«Ледяной покров Оми сейчас небезопасен по всему ее руслу в черте города. Повсеместно появившиеся проталины на пористом льду считаются крайне опасными», - пояснил сотрудник ГИМС МЧС России по Омской области Виктор Ефанин.
Омичей спасатели настоятельно просят не выходить на весенний лед водоемов и соблюдать все меры предосторожности. О лыжных прогулках и подледной рыбалке омичам придется забыть до следующей зимы. В управлении по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности мэрии отметили, что благодаря мероприятиям, проведенным специалистами регионального ГУ МЧС, на городских водоемах не произошло ни одного несчастного случая за минувшую зиму.
Отметим, ранее в ГУ МЧС России по Омской области сообщали, что с начала зимы произошло четыре несчастных случая, в которых, провалившись под лед, погибло три человека.