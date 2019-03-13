gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта 2019, 12:13

Published 13 марта 2019, 12:13

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Спасатели рассказали о самых опасных водоемах в Омске

Спасатели рассказали о самых опасных водоемах в Омске

13 марта 2019, 12:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Спасательные службы Омска рассказали, на какие водоемы города опаснее всего выходить.

Самым опасным участком на Иртыше на сегодняшний день остается береговая линия от речпорта до Советского пляжа, а Омь опасна по всему руслу, отмечают спасательные службы города. Таяние на городских реках активизировалось из-за постепенного повышения температуры, лед истончается, и выходить на водоемы становится чрезвычайно опасно.

Лед, по словам специалистов, с каждым днем становится более тонким и пористым, темнеет, и у берегов уже проступает вода.

«Ледяной покров Оми сейчас небезопасен по всему ее руслу в черте города. Повсеместно появившиеся проталины на пористом льду считаются крайне опасными», - пояснил сотрудник ГИМС МЧС России по Омской области Виктор Ефанин.

Омичей спасатели настоятельно просят не выходить на весенний лед водоемов и соблюдать все меры предосторожности. О лыжных прогулках и подледной рыбалке омичам придется забыть до следующей зимы. В управлении по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности мэрии отметили, что благодаря мероприятиям, проведенным специалистами регионального ГУ МЧС, на городских водоемах не произошло ни одного несчастного случая за минувшую зиму.

Отметим, ранее в ГУ МЧС России по Омской области сообщали, что с начала зимы произошло четыре несчастных случая, в которых, провалившись под лед, погибло три человека.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика