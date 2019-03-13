Школьные завтраки в Омске стали дороже на 10 рублей

Posted 13 марта 2019, 01:55
Published 13 марта 2019, 01:55
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Уточняется, что в школах Омска за последние пять лет стоимость завтраков выросла на 10 рублей и составила 65 рублей за порцию. Максимальная стоимость обедов в свою очередь не менялась с 2015 года и остается на уровне 75 рублей. В тех школах, где присутствуют полдники, их стоимость составляет 25-30 рублей.
Отмечено, что школьное меню может быть согласовано с родителями учеников — если их не устраивает какое-то блюдо, то оператор питания заменит его на аналогичное по энергетической ценности и питательности, сообщает «Омск здесь».
Качество продуктов и блюд в школах Омска находится на постоянном контроле департамента образования, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и прокуратуры.