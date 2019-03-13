Омским фермерам компенсируют часть затрат на покупку подорожавшего топлива

Для нивелирования последствий роста цен на топливо руководство страны выделило из резервного фонда средства для компенсации части затрат на ГСМ для фермеров. Кроме того, во избежание перебоев с поставками топлива во время посевной кампании информация о потребности в нем сельскохозяйственных организаций доведена до сведения «Газпром нефти», сообщает пресс-служба Правительства Омской области.