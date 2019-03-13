Омским фермерам компенсируют часть затрат на покупку подорожавшего топлива

Posted 13 марта 2019, 01:19
Published 13 марта 2019, 01:19
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
В настоящее время цена летнего дизельного топлива составляет более 50 тысяч рублей за тонну, что примерно на 27% выше, чем в марте прошлого года. Увеличение цены вызвало значительный рост затрат на проведение полевых работ.
Для нивелирования последствий роста цен на топливо руководство страны выделило из резервного фонда средства для компенсации части затрат на ГСМ для фермеров. Кроме того, во избежание перебоев с поставками топлива во время посевной кампании информация о потребности в нем сельскохозяйственных организаций доведена до сведения «Газпром нефти», сообщает пресс-служба Правительства Омской области.