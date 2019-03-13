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Posted 13 марта 2019, 01:19

Published 13 марта 2019, 01:19

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Омским фермерам компенсируют часть затрат на покупку подорожавшего топлива

Омским фермерам компенсируют часть затрат на покупку подорожавшего топлива

13 марта 2019, 01:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Правительстве Омской области обсудили подготовку к весенней посевной компании. Одним из вопросов, обсуждаемых на совещании, стала тема удорожания топлива и помощи местным аграриям в виде компенсации части затрат на его приобретение.

В настоящее время цена летнего дизельного топлива составляет более 50 тысяч рублей за тонну, что примерно на 27% выше, чем в марте прошлого года. Увеличение цены вызвало значительный рост затрат на проведение полевых работ.

Для нивелирования последствий роста цен на топливо руководство страны выделило из резервного фонда средства для компенсации части затрат на ГСМ для фермеров. Кроме того, во избежание перебоев с поставками топлива во время посевной кампании информация о потребности в нем сельскохозяйственных организаций доведена до сведения «Газпром нефти», сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

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