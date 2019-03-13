Омская дорожная компания добровольно выплатит 40 млн рублей долга

Напомним, ООО «Стройтраст» был замешан в скандале о картельном сговоре дорожников во время проведения торгов, с помощью которых региональное правительство определяло подрядчика для ремонта трассы Омск — Муромцево — Седельниково. В итоге компанию признали виновной в сговоре и оштрафовали на 4,2 млн рублей. Однако данная история не помешала «Стройтрасту» продолжить свою работу — в 2018 году компания выступила подрядчиком по ремонту областных и городских дорог.