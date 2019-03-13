Омская дорожная компания добровольно выплатит 40 млн рублей долга

Posted 13 марта 2019, 03:18
Published 13 марта 2019, 03:18
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
«Стройтраст» признал долг на сумму почти 41 млн рублей. Согласно подписанному мировому соглашению, компания обязалась выплатить данную сумму частями. Первый платеж в объеме 15 млн рублей должен поступить на счет «ТД «СНК» до 31 марта 2019 года, а до 10 декабря компания выплатит оставшуюся сумму долга.
Кроме того, «Стройтраст» погасит проценты по долгу из расчета 15% годовых за период 01.12.2018 по 30.06.2019 и 18% за оставшийся период. Государственную пошлину в размере 100 тыс. рублей стороны договорились поделить между собой поровну, сообщается в документах Арбитражного суда Омской области.
Напомним, ООО «Стройтраст» был замешан в скандале о картельном сговоре дорожников во время проведения торгов, с помощью которых региональное правительство определяло подрядчика для ремонта трассы Омск — Муромцево — Седельниково. В итоге компанию признали виновной в сговоре и оштрафовали на 4,2 млн рублей. Однако данная история не помешала «Стройтрасту» продолжить свою работу — в 2018 году компания выступила подрядчиком по ремонту областных и городских дорог.