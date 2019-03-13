На реконструкцию очистных сооружений в Омской области потратят 62 млн рублей

Posted 13 марта 2019, 10:48
Published 13 марта 2019, 10:48
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Эти деньги, по данным регионального минстроя, пойдут на подготовку проектно-сметной документации и начало работ на объектах. Всего в этом году планируется обновить 17 водозаборных и очистных конструкций.
Программу «Чистая вода» начнут реализовывать в малых городах, где начинаются все водопроводы. Линии от них постепенно будут продолжены и в небольшие поселения.
«В этом году запланировано начало строительства объектов в Исилькульском, Калачинском и Горьковском районах. В 2020-2021 годах - строительство и реконструкция водозаборных и очистных сооружений в поселке Кормиловка, селе Нижняя Омска, в Таре - втором по размеру городе региона, и в городе Калачинск», - сообщили в пресс-службе минстроя.
Как ранее сообщали в правительстве Омской области, на сегодняшний день чистой питьевой водой обеспечены лишь 70% населения области. Реализация проекта «Чистая вода» позволит повысить этот показатель до 90%. Городское население планируется обеспечить качественной питьевой водой на 99%. На проект «Чистая вода» на ближайшие шесть лет Омской области выделили 1,8 млн рублей.