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Posted 13 марта 2019, 10:48

Published 13 марта 2019, 10:48

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

На реконструкцию очистных сооружений в Омской области потратят 62 млн рублей

На реконструкцию очистных сооружений в Омской области потратят 62 млн рублей

13 марта 2019, 10:48
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В рамках нацпроекта «Экология» в Омской области обновят водозаборные и очистные конструкции. Всего на эти цели в 2019 году было выделено 62 млн рублей.

Эти деньги, по данным регионального минстроя, пойдут на подготовку проектно-сметной документации и начало работ на объектах. Всего в этом году планируется обновить 17 водозаборных и очистных конструкций.

Программу «Чистая вода» начнут реализовывать в малых городах, где начинаются все водопроводы. Линии от них постепенно будут продолжены и в небольшие поселения.

«В этом году запланировано начало строительства объектов в Исилькульском, Калачинском и Горьковском районах. В 2020-2021 годах - строительство и реконструкция водозаборных и очистных сооружений в поселке Кормиловка, селе Нижняя Омска, в Таре - втором по размеру городе региона, и в городе Калачинск», - сообщили в пресс-службе минстроя.

Как ранее сообщали в правительстве Омской области, на сегодняшний день чистой питьевой водой обеспечены лишь 70% населения области. Реализация проекта «Чистая вода» позволит повысить этот показатель до 90%. Городское население планируется обеспечить качественной питьевой водой на 99%. На проект «Чистая вода» на ближайшие шесть лет Омской области выделили 1,8 млн рублей.

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