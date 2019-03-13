На реконструкцию очистных сооружений в Омской области потратят 62 млн рублей

«В этом году запланировано начало строительства объектов в Исилькульском, Калачинском и Горьковском районах. В 2020-2021 годах - строительство и реконструкция водозаборных и очистных сооружений в поселке Кормиловка, селе Нижняя Омска, в Таре - втором по размеру городе региона, и в городе Калачинск», - сообщили в пресс-службе минстроя.