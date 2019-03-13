Мужчины в Омской области не доживают до пенсионного возраста

Posted 13 марта 2019, 02:22
Published 13 марта 2019, 02:22
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Обычно омички выходят замуж в 18-24 года, первого ребенка рожают в 25-29 лет. Заботу о семье женщины совмещают с трудовой деятельностью. Больше всего омичек работает в сфере медицины, образования, а также продавцами и специалистами по финансовой деятельности.
Как отмечают специалисты Омскстата, в Омском регионе всегда рождается больше мальчиков, чем девочек, однако после 30 лет число женщин начинает расти, а количество мужчин — снижаться.
В итоге к пенсионному возрасту доля женщин достигает уже более 70 %. Среднестатистическая омичка старше среднестатистического омича на 5 лет. Продолжительность ее жизни составляет 76,7 года, а мужчин — 66 лет.