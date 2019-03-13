Мужчины в Омской области не доживают до пенсионного возраста

Обычно омички выходят замуж в 18-24 года, первого ребенка рожают в 25-29 лет. Заботу о семье женщины совмещают с трудовой деятельностью. Больше всего омичек работает в сфере медицины, образования, а также продавцами и специалистами по финансовой деятельности.