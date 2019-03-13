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Posted 13 марта 2019, 02:22

Published 13 марта 2019, 02:22

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Мужчины в Омской области не доживают до пенсионного возраста

Мужчины в Омской области не доживают до пенсионного возраста

13 марта 2019, 02:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Омске составили демографический портрет среднестатистической женщины. Ей 42 года, она хорошо образована и в среднем на 11 лет живет дольше мужчин.

Обычно омички выходят замуж в 18-24 года, первого ребенка рожают в 25-29 лет. Заботу о семье женщины совмещают с трудовой деятельностью. Больше всего омичек работает в сфере медицины, образования, а также продавцами и специалистами по финансовой деятельности.

Как отмечают специалисты Омскстата, в Омском регионе всегда рождается больше мальчиков, чем девочек, однако после 30 лет число женщин начинает расти, а количество мужчин — снижаться.

В итоге к пенсионному возрасту доля женщин достигает уже более 70 %. Среднестатистическая омичка старше среднестатистического омича на 5 лет. Продолжительность ее жизни составляет 76,7 года, а мужчин — 66 лет.

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