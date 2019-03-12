В Омской области водопровод сдавался в аренду без торгов

Posted 12 марта 2019, 05:21
Published 12 марта 2019, 05:21
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
В списке выявленных нарушений значатся использование федерального имущества без правоустанавливающих документов, заключение договоров аренды без проведения торгов, распоряжение имуществом без согласия собственников, нарушение процедур проведения торгов.
Также были возбуждены уголовные дела по фактам неправомерного предоставления в собственность жилого помещения, повреждения объекта археологии и приобретения муниципальной недвижимости без учета стоимости земельного участка.
Более 50 сделок, касающихся муниципальных объектов тепло- и водоснабжения, признаны недействительными из-за предоставления их в аренду или в безвозмездное пользования без проведения торгов и вопреки требованиям о передаче их в пользование на основании концессионных соглашений.
Также органы местного самоуправления ряда муниципальных районов Омской области не предпринимали меры по оформлению права собственности на бесхозяйные недвижимые объекты, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.