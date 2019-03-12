В Омской области водопровод сдавался в аренду без торгов

Более 50 сделок, касающихся муниципальных объектов тепло- и водоснабжения, признаны недействительными из-за предоставления их в аренду или в безвозмездное пользования без проведения торгов и вопреки требованиям о передаче их в пользование на основании концессионных соглашений.