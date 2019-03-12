gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта 2019, 05:21

Published 12 марта 2019, 05:21

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

В Омской области водопровод сдавался в аренду без торгов

В Омской области водопровод сдавался в аренду без торгов

12 марта 2019, 05:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В 2018 году Прокуратура Омской области выявила более 3 тыс. нарушений в сфере обращения государственной и муниципальной собственности. За нарушение закона к ответственности привлечены 68 должностных лиц, выписано более 1,6 тыс. актов прокурорского реагирования.

В списке выявленных нарушений значатся использование федерального имущества без правоустанавливающих документов, заключение договоров аренды без проведения торгов, распоряжение имуществом без согласия собственников, нарушение процедур проведения торгов.

Также были возбуждены уголовные дела по фактам неправомерного предоставления в собственность жилого помещения, повреждения объекта археологии и приобретения муниципальной недвижимости без учета стоимости земельного участка.

Более 50 сделок, касающихся муниципальных объектов тепло- и водоснабжения, признаны недействительными из-за предоставления их в аренду или в безвозмездное пользования без проведения торгов и вопреки требованиям о передаче их в пользование на основании концессионных соглашений.

Также органы местного самоуправления ряда муниципальных районов Омской области не предпринимали меры по оформлению права собственности на бесхозяйные недвижимые объекты, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика