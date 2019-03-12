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Posted 12 марта 2019, 03:23

Published 12 марта 2019, 03:23

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

У Минимущества отсудили землю, зарезервированную под метро

У Минимущества отсудили землю, зарезервированную под метро

12 марта 2019, 03:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Омской компании «Центр мебельного снабжения» удалось через суд добиться исключения участка на проспекте Комарова из списка земель, зарезервированных под метрополитен.

Данный участок является федеральной собственностью, но получен «Центром мебельного снабжения» по договору с прежним арендатором, передавшим свои права и обязанности. Компания намеревалась построить на пересечении бульвара Архитекторов и проспекта Комарова торговый центр.

Добиваться исключения земельного участка из числа зарезервированных под метро пришлось в суде. Иск компании удовлетворили, но Министерство имущественных отношений Омской области не согласилось с решением суда и подало апелляцию.

Тем не менее Арбитражный суд Омской области признал решение коллег обоснованным, постановив, что земельный участок находится на смежной территории с границами запланированной 1 линии омского метрополитена и не пересекается с ней.

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