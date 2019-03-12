У Минимущества отсудили землю, зарезервированную под метро

Posted 12 марта 2019, 03:23
Published 12 марта 2019, 03:23
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Данный участок является федеральной собственностью, но получен «Центром мебельного снабжения» по договору с прежним арендатором, передавшим свои права и обязанности. Компания намеревалась построить на пересечении бульвара Архитекторов и проспекта Комарова торговый центр.
Добиваться исключения земельного участка из числа зарезервированных под метро пришлось в суде. Иск компании удовлетворили, но Министерство имущественных отношений Омской области не согласилось с решением суда и подало апелляцию.
Тем не менее Арбитражный суд Омской области признал решение коллег обоснованным, постановив, что земельный участок находится на смежной территории с границами запланированной 1 линии омского метрополитена и не пересекается с ней.