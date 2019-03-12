По Омску установят 200 новых площадок по сбору мусора

Posted 12 марта 2019, 05:57
Published 12 марта 2019, 05:57
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
На сегодняшний день на территории Левобережья насчитывается 1110 мест для сбора мусора, 386 из которых находятся в секторе индивидуальной жилой застройки. С приходом регионального оператора на мусорный рынок число мест по сбору ТКО увеличится.
При этом принять решение о том, где именно будут располагаться контейнерные площадки, могут собственники домов. Главное требование — удаленность мест по сбору ТКО от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.