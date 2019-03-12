gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта 2019, 05:57

Published 12 марта 2019, 05:57

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

По Омску установят 200 новых площадок по сбору мусора

По Омску установят 200 новых площадок по сбору мусора

12 марта 2019, 05:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Кировском административном округе города Омска на территории частного сектора появятся 200 новых площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Потенциальные места их размещения уже определены в ходе комиссионного обследования района.

На сегодняшний день на территории Левобережья насчитывается 1110 мест для сбора мусора, 386 из которых находятся в секторе индивидуальной жилой застройки. С приходом регионального оператора на мусорный рынок число мест по сбору ТКО увеличится.

При этом принять решение о том, где именно будут располагаться контейнерные площадки, могут собственники домов. Главное требование — удаленность мест по сбору ТКО от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика