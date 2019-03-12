По Омску установят 200 новых площадок по сбору мусора

При этом принять решение о том, где именно будут располагаться контейнерные площадки, могут собственники домов. Главное требование — удаленность мест по сбору ТКО от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.