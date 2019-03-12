Несправедливая зарплата: конфликт омских медсестер и санитарок

«Ну, не может дипломированный специалист получать меньше, чем санитарка. А по факту получается, что санитарки получают больше. Им подняли до среднего по региону, до 30 тыс. рублей. А медсестры получают от 15 до 27 тыс. рублей», - говорит медсестра МСЧ МВД по Омской области.