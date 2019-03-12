Несправедливая зарплата: конфликт омских медсестер и санитарок

Posted 12 марта 2019, 08:33
Published 12 марта 2019, 08:33
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Медсестры медсанчасти МВД по Омской области жалуются на несправедливую заработную плату. В Город55 обратились работники данного медучреждения. Они считают, что в МСЧ сложилась недопустимая ситуация с зарплатами медицинских сестер и санитарок.
Мнение медсестер – дипломированный специалист должен получать больше
По словам работников медсанчасти МВД РФ по Омской области, в конце прошлого года младшему медицинскому персоналу (санитаркам) их медучреждения резко подняли заработную плату. В итоге, зарплата среднего медицинского персонала, медсестер, оказалась ниже, чем у санитарок.
«Ну, не может дипломированный специалист получать меньше, чем санитарка. А по факту получается, что санитарки получают больше. Им подняли до среднего по региону, до 30 тыс. рублей. А медсестры получают от 15 до 27 тыс. рублей», - говорит медсестра МСЧ МВД по Омской области.
«Конкретный случай из жизни нашей МЧС, - добавляет она. Медицинская сестра высшей категории со стажем работы получает зарплату 25 тыс. рублей, а начинающая санитарка без стажа – 30-32 тыс. рублей. Где логика?»
Медсестры несколько раз обращались к руководству медсанчасти и начальнику УМВД по Омской области, но внятного ответа так и не получили.
«Мы поднимали на собрании вопрос. Да мы не против, пусть санитарки хоть 50 тыс. получают. Мы, медсестры, не должны получать меньше. Нам если особо рот открывать, нам сразу предложат увольняться. «Не нравится, - говорит руководство, - пожалуйста, увольняетесь. Ищите, где вам лучше», - говорит медсестра.
Позиция Минздрава и МСЧ МВД РФ по Омской области: «Мы действуем по закону»
Город55 обратился за разъяснением в МСЧ МВД РФ по Омской области. Там отметили, что они действуют в рамках законодательства и зарплаты повышают в соответствии с указом президента РФ от 7 мая 2012 года.
«Средняя зарплата по отдельным категориям работников среднего и младшего медперсонала ФКУЗ «МЧС МВД РФ по Омской области» начисляется на уровне среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Омской области с учетом прогноза Минэкономразвития. В 2018 году зарплата повышалась на 4% всем работникам МСЧ, в том числе медсестрам и санитаркам», - сказал врио начальника ФКУЗ МСЧ МВД РФ по Омской области Евгений Карпович.
Прокомментировать ситуацию мы попросили специалистов регионального Минздрава. Судя по их ответу на запрос, зарплаты санитарок в омских медучреждениях действительно поднялись существенно выше, чем у медсестер. Но, во-первых, все происходит строго по закону, а во-вторых, зарплаты санитарок в среднем все-таки остаются чуть ниже, чем у медсестер.
«Уровень средней заработной платы по итогам 2018 года у отдельных категорий медицинских работников составил: средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) – 28578 рублей, младший медицинский персонал (санитарки) – 28175 рублей. При этом темп роста данного показателя за 2108 год по отношению к 2017 году составил у медсестер 135%, уровень 2017 года - 21,2 тыс. рублей, а у младшего медпресонала - 197,4% , уровень 2017 года – 14,3 тыс. рублей», - сказал министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков.
Чиновник уточнил, что данные цифры являются усредненными показателями. Зарплата конкретного работника может быть как выше, так и ниже, в зависимости от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.
Стоит отметить, что неравномерное поднятие зарплат медсестрам и санитаркам характерно не только для омского региона. Связано оно с исполнением майских указов президента, согласно которым зарплаты среднего и младшего медицинского персонала в 2018 году должны достигнуть уровня 100% от среднего по региону.
Вот для этого санитаркам и повысили резко зарплату. Но теперь получается, что вознаграждение квалифицированного медицинского работника, медсестры, оказалось ниже зарплаты работника без образования – санитарки.