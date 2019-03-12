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Posted 12 марта 2019, 05:35

Published 12 марта 2019, 05:35

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Молодой омич на «Лексусе» насмерть сбил шедшую по обочине женщину

Молодой омич на «Лексусе» насмерть сбил шедшую по обочине женщину

12 марта 2019, 05:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сегодня, 12 марта, в 08:45 в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие — на улице 1-я Казахстанская автомобиль марки «Лексус» насмерть сбил пешехода.

За рулем иномарки находился 25-летний парень, который в районе дома № 18 наехал на шедшую навстречу вдоль обочины женщину. Прибывшие на место ДТП врачи бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть омички.

В настоящее время личность женщины устанавливается, проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства и причины происшествия, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

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