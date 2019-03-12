Молодой омич на «Лексусе» насмерть сбил шедшую по обочине женщину

Posted 12 марта 2019, 05:35
Published 12 марта 2019, 05:35
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
За рулем иномарки находился 25-летний парень, который в районе дома № 18 наехал на шедшую навстречу вдоль обочины женщину. Прибывшие на место ДТП врачи бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть омички.
В настоящее время личность женщины устанавливается, проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства и причины происшествия, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.