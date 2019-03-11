В Омскую область будут привлекать учителей и врачей из-за рубежа

Чтобы меняющие место жительства иностранцы, как правило, специалисты в областях экономики и финансов, промышленности и энергетики, образования и здравоохранения, выбрали постоянным местом жительства Омскую область, губернатор региона Александр Бурков на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе поручил Минтруда разработать специальные предложения, благодаря которым область станет более привлекательной для соотечественников, сообщает «Новый Омск».