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Posted 11 марта 2019, 00:42

Published 11 марта 2019, 00:42

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В Омскую область будут привлекать учителей и врачей из-за рубежа

В Омскую область будут привлекать учителей и врачей из-за рубежа

11 марта 2019, 00:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Перед Министерством труда и социального развития Омской области поставлена задача разработать специальные предложения для соотечественников, живущих за рубежом, чтобы у них возникло желание переехать в Омский регион на постоянное место жительства.

Так, в 2018 году границу Российской Федерации в пунктах пропуска Омской области пересекли 1,34 млн иностранцев, однако более 90% из них следовали через регион транзитом.

Чтобы меняющие место жительства иностранцы, как правило, специалисты в областях экономики и финансов, промышленности и энергетики, образования и здравоохранения, выбрали постоянным местом жительства Омскую область, губернатор региона Александр Бурков на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе поручил Минтруда разработать специальные предложения, благодаря которым область станет более привлекательной для соотечественников, сообщает «Новый Омск».

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