В Омскую область будут привлекать учителей и врачей из-за рубежа

Posted 11 марта 2019, 00:42
Published 11 марта 2019, 00:42
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Так, в 2018 году границу Российской Федерации в пунктах пропуска Омской области пересекли 1,34 млн иностранцев, однако более 90% из них следовали через регион транзитом.
Чтобы меняющие место жительства иностранцы, как правило, специалисты в областях экономики и финансов, промышленности и энергетики, образования и здравоохранения, выбрали постоянным местом жительства Омскую область, губернатор региона Александр Бурков на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе поручил Минтруда разработать специальные предложения, благодаря которым область станет более привлекательной для соотечественников, сообщает «Новый Омск».