У жителей Омской области на 4,4% снизился уровень реальных доходов

Posted 11 марта 2019, 03:14
Published 11 марта 2019, 03:14
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Под реальными доходами подразумеваются доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен. В то время, как в Омской области данный показатель снизился на 4,4 %, по России в среднем данный показатель уменьшился на 0,2%.
Так, наблюдается большой разброс уровня заработных плат: пилоты и работники нефтяной отрасли зарабатывают более 100 тыс. рублей в месяц, финансисты, страховщики и железнодорожники — вполовину меньше, а почтальоны, курьеры, работники в сферах производства кожи, текстильных изделий, одежды и мебели получают меньше 20 тыс. рублей в месяц.