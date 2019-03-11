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Posted 11 марта 2019, 03:14

Published 11 марта 2019, 03:14

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

У жителей Омской области на 4,4% снизился уровень реальных доходов

У жителей Омской области на 4,4% снизился уровень реальных доходов

11 марта 2019, 03:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Неутешительную статистику для омичей привели специалисты Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области. По их подсчетам, в 2018 году реальные доходы омичей упали на 4,4 % по сравнению с предыдущим годом.

Под реальными доходами подразумеваются доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен. В то время, как в Омской области данный показатель снизился на 4,4 %, по России в среднем данный показатель уменьшился на 0,2%.

Так, наблюдается большой разброс уровня заработных плат: пилоты и работники нефтяной отрасли зарабатывают более 100 тыс. рублей в месяц, финансисты, страховщики и железнодорожники — вполовину меньше, а почтальоны, курьеры, работники в сферах производства кожи, текстильных изделий, одежды и мебели получают меньше 20 тыс. рублей в месяц.

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