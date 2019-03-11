Омичка, опоздавшая на поезд, хотела доехать до дома на подножке вагона

Девушка, которую сняли с поезда в Тюменской области, рассказала полицейским, что опаздывала на поезд сообщением «Москва – Улан-Удэ». 19-летняя омичка зацепилась за поручни нерабочего тамбура одного из вагонов уже тронувшегося со станции Екатеринбург-Пассажирский поезда и какое-то время ехала на подножке.