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Posted 11 марта 2019, 11:34

Published 11 марта 2019, 11:34

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Омичка, опоздавшая на поезд, хотела доехать до дома на подножке вагона

Омичка, опоздавшая на поезд, хотела доехать до дома на подножке вагона

11 марта 2019, 11:34
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Утром 8 марта в линейный пункт полиции на станции Ишим сообщили о том, что одна из пассажирок поезда пыталась проехать снаружи вагона – на подножке, держась за поручни нерабочего тамбура.

Девушка, которую сняли с поезда в Тюменской области, рассказала полицейским, что опаздывала на поезд сообщением «Москва – Улан-Удэ». 19-летняя омичка зацепилась за поручни нерабочего тамбура одного из вагонов уже тронувшегося со станции Екатеринбург-Пассажирский поезда и какое-то время ехала на подножке.

Нарушительницу заметили проводники и доложили машинисту. Тот в экстренном порядке остановил состав, рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Сотрудники линейной полиции после выяснения всех обстоятельств и проведения профилактической беседы составили на омичку протокол по ч. 1 ст.11.17 КоАП РФ. За нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте девушке придется выплатить штраф в размере 100 рублей.

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