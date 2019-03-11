Омичка, опоздавшая на поезд, хотела доехать до дома на подножке вагона

Posted 11 марта 2019, 11:34
Published 11 марта 2019, 11:34
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Девушка, которую сняли с поезда в Тюменской области, рассказала полицейским, что опаздывала на поезд сообщением «Москва – Улан-Удэ». 19-летняя омичка зацепилась за поручни нерабочего тамбура одного из вагонов уже тронувшегося со станции Екатеринбург-Пассажирский поезда и какое-то время ехала на подножке.
Нарушительницу заметили проводники и доложили машинисту. Тот в экстренном порядке остановил состав, рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.
Сотрудники линейной полиции после выяснения всех обстоятельств и проведения профилактической беседы составили на омичку протокол по ч. 1 ст.11.17 КоАП РФ. За нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте девушке придется выплатить штраф в размере 100 рублей.