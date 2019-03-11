Омич 15 лет скрывался от полиции в Тюменской области

Posted 11 марта 2019, 05:03
Published 11 марта 2019, 05:03
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Суд должен был состояться в 2006 году в Исилькульском районе, но накануне вынесения приговора мужчина сбежал, после чего был объявлен в розыск. В марте 2019 года 62-летнего обвиняемого нашли в городе Ишим Тюменской области.
Сначала он временно жил у знакомых, а потом у гражданской супруги. При поддержке бойцов СОБРа Управления Росгвардии по Омской области мужчину задержали и доставили в Омск, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, пока не назначена дата суда. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.