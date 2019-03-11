На заправке в Омске нетрезвого водителя встретили сотрудники Росгвардии

Posted 11 марта 2019, 13:22
Published 11 марта 2019, 13:22
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Явно нетрезвый гражданин сел за руль и хотел покинуть заправку, однако сделать этого ему не удалось. Сотрудники вневедомственной охраны блокировали омичу выезд и потребовали выйти из машины.
На автозаправку был вызван экипаж ГИБДД. Он установил, что 36-летний мужчина садится пьяным за руль не в первый раз – он уже лишен права управления транспортным средством за вождение в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе омской Росгвардии.