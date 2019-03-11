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Posted 11 марта 2019, 13:22

Published 11 марта 2019, 13:22

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

На заправке в Омске нетрезвого водителя встретили сотрудники Росгвардии

На заправке в Омске нетрезвого водителя встретили сотрудники Росгвардии

11 марта 2019, 13:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Накануне, в 1:30, на автозаправочной станции по улице Сухой пролет экипаж Росгвардии заметил неровно идущего к автомобилю ВАЗ-21099 мужчину.

Явно нетрезвый гражданин сел за руль и хотел покинуть заправку, однако сделать этого ему не удалось. Сотрудники вневедомственной охраны блокировали омичу выезд и потребовали выйти из машины.

На автозаправку был вызван экипаж ГИБДД. Он установил, что 36-летний мужчина садится пьяным за руль не в первый раз – он уже лишен права управления транспортным средством за вождение в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе омской Росгвардии.

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