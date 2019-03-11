На заправке в Омске нетрезвого водителя встретили сотрудники Росгвардии

На автозаправку был вызван экипаж ГИБДД. Он установил, что 36-летний мужчина садится пьяным за руль не в первый раз – он уже лишен права управления транспортным средством за вождение в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе омской Росгвардии.