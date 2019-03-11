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Posted 11 марта 2019, 12:22

Published 11 марта 2019, 12:22

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Из-за ремонта в центре Омска на месяц перекроют улицу Лермонтова

Из-за ремонта в центре Омска на месяц перекроют улицу Лермонтова

11 марта 2019, 12:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
С 1 апреля до 1 мая по улице Лермонтова от улицы Ленина до площади Бухгольца нельзя будет проехать.

Дорожное движение по улице Ленина на пересечении с улицами Лермонтова и Броз Тито скорректируют работы компании ООО «Сибстройгаз» по прокладке сетей водопровода к многоквартирному жилому дому №3 по улице Ильинской.

«Движение транспорта по улице Лермонтова на участке от улицы Ленина до площади Бухгольца будет запрещено. В качестве альтернативного проезда будет организовано двустороннее движение транспорта по улице Броз Тито», - сообщили в пресс-службе мэрии Омска.

Дорожные знаки и символика на светофорах на этом участке дороги также будет изменена.

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