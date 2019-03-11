Из-за ремонта в центре Омска на месяц перекроют улицу Лермонтова

«Движение транспорта по улице Лермонтова на участке от улицы Ленина до площади Бухгольца будет запрещено. В качестве альтернативного проезда будет организовано двустороннее движение транспорта по улице Броз Тито», - сообщили в пресс-службе мэрии Омска.