Из-за ремонта в центре Омска на месяц перекроют улицу Лермонтова

Posted 11 марта 2019, 12:22
Published 11 марта 2019, 12:22
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Дорожное движение по улице Ленина на пересечении с улицами Лермонтова и Броз Тито скорректируют работы компании ООО «Сибстройгаз» по прокладке сетей водопровода к многоквартирному жилому дому №3 по улице Ильинской.
«Движение транспорта по улице Лермонтова на участке от улицы Ленина до площади Бухгольца будет запрещено. В качестве альтернативного проезда будет организовано двустороннее движение транспорта по улице Броз Тито», - сообщили в пресс-службе мэрии Омска.
Дорожные знаки и символика на светофорах на этом участке дороги также будет изменена.