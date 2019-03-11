Дороги Омска потрескались и просели после ремонта

Posted 11 марта 2019, 02:17
Published 11 марта 2019, 02:17
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Дефекты обнаружены на всех 90 участках дорог, ремонт которых производился в указанные годы. Разрушение полотна было выявлено в ходе проведенного Управлением дорожного хозяйства и благоустройства Омска обследования.
Однако, как говорится в отчете Прокуратуры Омской области, поданном в Горсовет, УДХБ предпринимало недостаточно много усилий для принуждения подрядчиков исправить недочеты. Директору управления было вынесено представление, после чего ведомство подало ряд исков в суд.
Однако прокуратура отметила, что в исковых заявлениях требования к подрядчикам ограничены лишь проведением гарантийного ремонта без взыскания с них неустоек, что в совокупности стало бы наиболее действенной мерой для недобросовестных исполнителей, сообщает «СуперОмск».