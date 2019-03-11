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Posted 11 марта 2019, 02:17

Published 11 марта 2019, 02:17

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Дороги Омска потрескались и просели после ремонта

Дороги Омска потрескались и просели после ремонта

11 марта 2019, 02:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Дороги Омска, отремонтированные в 2016-2017 годах, уже приобрели те или иные дефекты — на них появились продольные и поперечные трещины, просадки на инженерных сетях, частичное разрушение асфальта, отклонение уровня обочин и колейность.

Дефекты обнаружены на всех 90 участках дорог, ремонт которых производился в указанные годы. Разрушение полотна было выявлено в ходе проведенного Управлением дорожного хозяйства и благоустройства Омска обследования.

Однако, как говорится в отчете Прокуратуры Омской области, поданном в Горсовет, УДХБ предпринимало недостаточно много усилий для принуждения подрядчиков исправить недочеты. Директору управления было вынесено представление, после чего ведомство подало ряд исков в суд.

Однако прокуратура отметила, что в исковых заявлениях требования к подрядчикам ограничены лишь проведением гарантийного ремонта без взыскания с них неустоек, что в совокупности стало бы наиболее действенной мерой для недобросовестных исполнителей, сообщает «СуперОмск».

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