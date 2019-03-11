Дороги Омска потрескались и просели после ремонта

Однако прокуратура отметила, что в исковых заявлениях требования к подрядчикам ограничены лишь проведением гарантийного ремонта без взыскания с них неустоек, что в совокупности стало бы наиболее действенной мерой для недобросовестных исполнителей, сообщает «СуперОмск».