В Омске мужчина купил билет на трамвай за 200 фальшивых рублей

Posted 9 марта 2019, 02:25
Published 9 марта 2019, 02:25
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Об инциденте в паблике «Омск ВК» рассказал кондуктор трамвая. Мужчина, работающий на маршруте 8 марта, просил своих коллег быть внимательнее.
«Сегодня очень яркий, солнечный день, настроение хорошее, пассажиры тоже улыбаются, праздник у всех. И я тоже как-то растаял в этой атмосфере, забыл, что могут и обмануть», - пишет омич в соцсетях.
По его словам, неизвестный сел в транспорт на остановке «20 лет РКК» и расплатился купюрой в 200 рублей. Кондуктор понял, что деньги ненастоящие, когда мужчина уже вышел из трамвая на остановке «9-я Линия».
«Я не обеднею, просто это очень некрасиво, особенно по отношению к тем, у кого зарплата 12000», - написал кондуктор в соцсетях.