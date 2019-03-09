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Posted 9 марта 2019, 02:25

Published 9 марта 2019, 02:25

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В Омске мужчина купил билет на трамвай за 200 фальшивых рублей

В Омске мужчина купил билет на трамвай за 200 фальшивых рублей

9 марта 2019, 02:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В праздничный день в трамвае №8 произошла неприятная ситуация: один из пассажиров рассчитался за проезд купюрой в 200 рублей, которая оказалась купюрой «банка приколов».

Об инциденте в паблике «Омск ВК» рассказал кондуктор трамвая. Мужчина, работающий на маршруте 8 марта, просил своих коллег быть внимательнее.

«Сегодня очень яркий, солнечный день, настроение хорошее, пассажиры тоже улыбаются, праздник у всех. И я тоже как-то растаял в этой атмосфере, забыл, что могут и обмануть», - пишет омич в соцсетях.

По его словам, неизвестный сел в транспорт на остановке «20 лет РКК» и расплатился купюрой в 200 рублей. Кондуктор понял, что деньги ненастоящие, когда мужчина уже вышел из трамвая на остановке «9-я Линия».

«Я не обеднею, просто это очень некрасиво, особенно по отношению к тем, у кого зарплата 12000», - написал кондуктор в соцсетях.

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