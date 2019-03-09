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Posted 9 марта 2019, 04:12

Published 9 марта 2019, 04:12

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В лобовом столкновении под Омском пострадала 79-летняя пенсионерка

В лобовом столкновении под Омском пострадала 79-летняя пенсионерка

9 марта 2019, 04:12
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Утром 8 марта в ГИБДД сообщили об аварии на трассе Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск. В ДТП пострадали четыре человека.

На место аварии, случившейся в районе 469 километра автодороги, выехали следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Прибывшие полицейские предварительно установили, что 43-летний водитель «Хенде Туксон» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Понтиак Вайб».

По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, в ДТП пострадали четыре человека: оба водителя, 41-летняя женщина-пассажир «Хенде» и 79-летняя пассажирка «Понтиака».

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины аварии.

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