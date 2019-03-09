В лобовом столкновении под Омском пострадала 79-летняя пенсионерка

Posted 9 марта 2019, 04:12
Published 9 марта 2019, 04:12
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
На место аварии, случившейся в районе 469 километра автодороги, выехали следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.
Прибывшие полицейские предварительно установили, что 43-летний водитель «Хенде Туксон» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Понтиак Вайб».
По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, в ДТП пострадали четыре человека: оба водителя, 41-летняя женщина-пассажир «Хенде» и 79-летняя пассажирка «Понтиака».
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины аварии.