Red Wings запустит разовые рейсы Уфа — Омск и Омск — Москва

Red Wings объявили о старте продаж авиабилетов на два новых рейса, которые будут осуществляться лишь 15 и 16 марта. Пятнадцатого числа авиамаршрут свяжет Уфу и Омск, а шестнадцатого — Омск и Москву.

Стоимость перелета из Уфы в Омск составит 2065 рублей, а из Омска в Москву — 4015 рублей. Обслуживать рейсы будет Airbus A321.