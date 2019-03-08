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Posted 8 марта 2019, 04:39

Published 8 марта 2019, 04:39

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Red Wings запустит разовые рейсы Уфа — Омск и Омск — Москва

Red Wings запустит разовые рейсы Уфа — Омск и Омск — Москва

8 марта 2019, 04:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Red Wings объявили о старте продаж авиабилетов на два новых рейса, которые будут осуществляться лишь 15 и 16 марта. Пятнадцатого числа авиамаршрут свяжет Уфу и Омск, а шестнадцатого — Омск и Москву.

Стоимость перелета из Уфы в Омск составит 2065 рублей, а из Омска в Москву — 4015 рублей. Обслуживать рейсы будет Airbus A321.

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