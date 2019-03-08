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Posted 8 марта 2019, 09:48

Published 8 марта 2019, 09:48

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

На ремонт южного обхода Омска планируют потратить 84 млн рублей

На ремонт южного обхода Омска планируют потратить 84 млн рублей

8 марта 2019, 09:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства объявило аукцион на выполнение работ по ремонту южного обхода города Омска.

Речь идет о путепроводе через железную дорогу автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Согласно документам, размещенным на портале единой информационной системы в сфере закупок, стоимость работ оценивается в 84,2 млн рублей.

Ремонт дороги должен начаться 1 мая 2019 года и завершиться к 31 октября 2019 года. Заявки от участников принимаются до 25 марта. Сам аукцион состоится 29 марта.

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