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Posted 7 марта 2019, 01:22

Published 7 марта 2019, 01:22

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

За кражу проводов со стройки под суд пойдет 18-летний омич

За кражу проводов со стройки под суд пойдет 18-летний омич

7 марта 2019, 01:22
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В минувшее воскресенье экипаж Росгвардии пресек попытку кражи металлического кабеля со стройки на улице Комарова. Теперь на 18-летнего парня возбуждено уголовное дело.

Около 2:00 сотрудники вневедомственной охраны заметили у строящегося объекта подозрительный автомобиль. «Лада» была припаркована у ограждения с выключенными фарами и открытым багажником.

Через некоторое время к машине подошел молодой человек и стал загружать в багажник металлический кабель. Росгвардейцы направились к нему, чтобы уточнить, откуда у мужчины это имущество, однако пояснить этого он не смог.

Экипаж вневедомственной охраны осмотрел территорию строящегося объекта, около которого было припарковано авто - возможно, оттуда и был похищен кабель. Росгвардейцы нашли на снегу свежие следы, ведущие от машины подозреваемого к месту, через которое проник похититель: один из профлистов ограждения был отогнут.

На место хищения прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли из багажника «Лады» почти 150 килограммов алюминиевых проводов стоимостью более 24 тыс. рублей.

В пресс-службе омской Росгвардии рассказали, что на 18-летнего омича возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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