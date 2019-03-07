За кражу проводов со стройки под суд пойдет 18-летний омич

Posted 7 марта 2019, 01:22
Published 7 марта 2019, 01:22
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Около 2:00 сотрудники вневедомственной охраны заметили у строящегося объекта подозрительный автомобиль. «Лада» была припаркована у ограждения с выключенными фарами и открытым багажником.
Через некоторое время к машине подошел молодой человек и стал загружать в багажник металлический кабель. Росгвардейцы направились к нему, чтобы уточнить, откуда у мужчины это имущество, однако пояснить этого он не смог.
Экипаж вневедомственной охраны осмотрел территорию строящегося объекта, около которого было припарковано авто - возможно, оттуда и был похищен кабель. Росгвардейцы нашли на снегу свежие следы, ведущие от машины подозреваемого к месту, через которое проник похититель: один из профлистов ограждения был отогнут.
На место хищения прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли из багажника «Лады» почти 150 килограммов алюминиевых проводов стоимостью более 24 тыс. рублей.
В пресс-службе омской Росгвардии рассказали, что на 18-летнего омича возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».