Омичам рассказали, как не попасть под снежную лавину или дождь из сосулек

Posted 7 марта 2019, 03:35
Published 7 марта 2019, 03:35
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Из-за повышения температуры в регионе возможны несчастные случаи и причинение материального ущерба имуществу. На головы или автомобили омичей могут упасть снег или сосульки, а потому спасатели просят горожан быть как можно внимательнее.
Коммунальные службы в ближайшее время должны позаботиться об очищении крыш и козырьков подъездов домов. Особенно это касается социально значимых объектов, где ежедневно пребывает большое количество людей, отметили в пресс-службе регионального МЧС.
Населению в ведомстве рекомендуют держаться подальше от домов, на крышах которых висят ледяные сосульки. Около них не следует проходить и парковать транспорт. Если опасное место огорожено лентой, но не нужно пытаться пролезть под ней. В этом случае нужно обойти опасные места другой дорогой.
Если же горожане услышат подозрительный шум или треск, нельзя останавливаться и поднимать голову, чтобы рассмотреть, что происходит наверху. Бежать от здания тоже не следует, единственный правильный выход – прижаться к зданию как можно быстрее. Козырек крыши послужит укрытием и спасет от возможных травм.