Омичам рассказали, как не попасть под снежную лавину или дождь из сосулек

Населению в ведомстве рекомендуют держаться подальше от домов, на крышах которых висят ледяные сосульки. Около них не следует проходить и парковать транспорт. Если опасное место огорожено лентой, но не нужно пытаться пролезть под ней. В этом случае нужно обойти опасные места другой дорогой.