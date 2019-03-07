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Posted 7 марта 2019, 03:35

Published 7 марта 2019, 03:35

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Омичам рассказали, как не попасть под снежную лавину или дождь из сосулек

Омичам рассказали, как не попасть под снежную лавину или дождь из сосулек

7 марта 2019, 03:35
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Специалисты ГУ МЧС России по Омской области предупредили омичей о сходе снега и падении сосулек. Горожан просят чаще смотреть наверх и избегать мест, куда может упасть снег и лед.

Из-за повышения температуры в регионе возможны несчастные случаи и причинение материального ущерба имуществу. На головы или автомобили омичей могут упасть снег или сосульки, а потому спасатели просят горожан быть как можно внимательнее.

Коммунальные службы в ближайшее время должны позаботиться об очищении крыш и козырьков подъездов домов. Особенно это касается социально значимых объектов, где ежедневно пребывает большое количество людей, отметили в пресс-службе регионального МЧС.

Населению в ведомстве рекомендуют держаться подальше от домов, на крышах которых висят ледяные сосульки. Около них не следует проходить и парковать транспорт. Если опасное место огорожено лентой, но не нужно пытаться пролезть под ней. В этом случае нужно обойти опасные места другой дорогой.

Если же горожане услышат подозрительный шум или треск, нельзя останавливаться и поднимать голову, чтобы рассмотреть, что происходит наверху. Бежать от здания тоже не следует, единственный правильный выход – прижаться к зданию как можно быстрее. Козырек крыши послужит укрытием и спасет от возможных травм.

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