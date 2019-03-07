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Posted 7 марта 2019, 08:19

Published 7 марта 2019, 08:19

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Из здания ОмГТУ эвакуировали 400 студентов

Из здания ОмГТУ эвакуировали 400 студентов

7 марта 2019, 08:19
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Студентов вывели на улицу из-за сработавшей пожарной сигнализации.

Сегодня у здания ОмГТУ горожане заметили скопление пожарной техники. В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области Городу55 сообщили, что пожарные прибыли к вузу на ложный вызов – сработала пожарная сигнализация.

«Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Специалисты выехали на вызов, пожара не обнаружено. Была произведена эвакуация, на улицу вывели около 400 учащихся», - пояснили Городу55 в пресс-службе ведомства.

На данный момент студенты вернулись в корпус, учебный процесс продолжается.

Отметим, что вчера в Нефтяниках эвакуировали колледж по улице Андрианова. Спасатели прибыли на вызов и также не обнаружили следов пожара.

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