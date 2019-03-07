Из здания ОмГТУ эвакуировали 400 студентов

Posted 7 марта 2019, 08:19
Published 7 марта 2019, 08:19
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Сегодня у здания ОмГТУ горожане заметили скопление пожарной техники. В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области Городу55 сообщили, что пожарные прибыли к вузу на ложный вызов – сработала пожарная сигнализация.
«Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Специалисты выехали на вызов, пожара не обнаружено. Была произведена эвакуация, на улицу вывели около 400 учащихся», - пояснили Городу55 в пресс-службе ведомства.
На данный момент студенты вернулись в корпус, учебный процесс продолжается.
Отметим, что вчера в Нефтяниках эвакуировали колледж по улице Андрианова. Спасатели прибыли на вызов и также не обнаружили следов пожара.