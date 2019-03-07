Долговая нагрузка выросла на миллиард. Сколько кредитов взяли жители Омской области

За счет таких заимствований решают наболевшие вопросы. Граждане, не ведущие бизнес, в принципе не должны брать кредитов. Снижение числа выданных ипотечных кредитов говорит о том, что цена на жилье растет. Рынок стоит, но покупают уже недешевое жилье, поэтому вырос «средний чек». Емкость рынка закончилась. Люди, которые могли себе это позволить, уже залезли в ипотеку. Черпают счастье полной ложкой. Это очень тяжелое бремя».