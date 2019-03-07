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Posted 7 марта 2019, 01:00

Published 7 марта 2019, 01:00

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Долговая нагрузка выросла на миллиард. Сколько кредитов взяли жители Омской области

Долговая нагрузка выросла на миллиард. Сколько кредитов взяли жители Омской области

7 марта 2019, 01:00
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В Омской области отмечено падение спроса на жилищные кредиты, при этом вырос размер среднего ипотечного займа. Город55 рассказывает, почему люди все чаще предпочитают кредит наличными и большие суммы в «пластике».

Жители Омской области не стесняются жить в кредит. При этом прежде всего занимают наличными. Как отмечают аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в январе 2019 года объемы выданных кредитов в регионе выросли на 46 % по сравнению с январем прошлого года.

Выдано за первый месяц 2019 года 15 907 кредитов на общую сумму 3,6 млрд рублей.

В январе 2018 года выдали 13 368 кредитов наличными на 2,5 млрд рублей. На 23 % вырос размер среднего кредита наличными – со 187 тыс. рублей до 230 тыс. рублей.

При этом наблюдается снижение на 4 % по объему и количеству выданных потребительских кредитов. Если в январе 2018 года выдали на покупку конкретных предметов 234 млн рублей, то в этом году – 225 млн рублей.

Большей популярностью пользуются кредитные карты. В этом сегменте отмечен рост сразу на 26 %. Омичи берут карты с большим лимитом. Объем выданных средств по «пластику» достиг отметки почти в 750 млн рублей. На 21 % выросла средняя сумма кредита по карте – до 64,3 тыс. рублей.

Рост на автомобильном рынке после длительной стагнации отразился и на объеме выдачи кредитов на покупку транспортных средств.

Здесь отмечен рост более чем на четверть – 26 %. В Омской области в январе нынешнего года выдано 280 автокредитов на общую сумму 206 млн рублей. А вот средний автомобильный кредит «стал больше» всего на 6 %, достигнув отметки в 736 тыс. рублей.

Печальнее обстоит дело на ипотечном рынке. В Омской области стали меньше брать жилищных кредитов. Хотя региональным правительством запущена программа доступной ипотеки под 6 %.

Падение по числу жилищных кредитов за первый месяц 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составило 17%.

Объем выданных средств остался на уровне прошлого года – 1,4 млрд рублей. С другой стороны, средний размер ипотечного кредита в Омской области вырос на 23 % - с 1,4 млн рублей до 1,7 млн рублей.

Экономист Сергей Евсеенко обратил внимание на то, что рост кредитов наличными говорит о непрозрачности расходов населения.

«В долг у банка можно брать только тогда, когда деньги принесут тебе доход, а не закроют текущие расходы,прокомментировал Городу55 Сергей Евсеенко. -

За счет таких заимствований решают наболевшие вопросы. Граждане, не ведущие бизнес, в принципе не должны брать кредитов. Снижение числа выданных ипотечных кредитов говорит о том, что цена на жилье растет. Рынок стоит, но покупают уже недешевое жилье, поэтому вырос «средний чек». Емкость рынка закончилась. Люди, которые могли себе это позволить, уже залезли в ипотеку. Черпают счастье полной ложкой. Это очень тяжелое бремя».

На другую тенденцию обратил внимание заведующий кафедрой «Региональная экономика и управление территориями» ОмГУ имени Ф.М. Достоевского Олег Рой.

«Омская область – лидер в Сибирском федеральном округе по объему кредитов, которые не смогли отдать,поделился с Городом55 Олег Рой. -

Люди берут кредиты не потому, что хотят развиваться, а потому что не на что жить. В регионе прекрасно себя чувствуют микрокредитные финансовые организации».

Ситуацию с жилищными кредитами эксперт связал со снижением темпов строительства: «Строить стали меньше, а значит и предложение падает. К тому же, новые квартиры стали дороже из-за роста цен на строительные материалы», - отметил он.

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