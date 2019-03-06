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Posted 6 марта 2019, 12:12

Published 6 марта 2019, 12:12

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Стало известно, кто будет контролировать строительство дороги-дублера 70 лет Октября

Стало известно, кто будет контролировать строительство дороги-дублера 70 лет Октября

6 марта 2019, 12:12
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Сегодня в Омске подвели итоги торгов по определению компании, которая будет контролировать строительство и реконструкцию автомобильной дороги от моста имени 60-летия Победы по улице 3-я Островская, улицы Крупской от бульвара Архитекторов до ул. Перелета.

Заявки на участие в торгах, проводимых департаментом строительства администрации Омска, подали 14 организаций, из которых только одна не соответствовала требованиям конкурса. Начальная цена контракта, по данным портала госзакупок, составила 12,981 млн рублей.

Победителем аукциона было признано ОАО «Омский СоюздорНИИ». Он предложил цену контракта в 6,99 млн рублей. Второй номер был присвоен новосибирской компании «Стройподряд» с ценой контракта в 6,4 млн рублей.

Отметим, что подрядчика для строительства и ремонта дороги пока не выбрали. Повторный аукцион на строительство дороги-дублера 70 лет Октября объявили 15 февраля этого года. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 7 марта, а итоги торгов подведут в понедельник, 11 марта. Начальная цена – 825,2 млн рублей.

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