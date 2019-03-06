Стало известно, кто будет контролировать строительство дороги-дублера 70 лет Октября

Posted 6 марта 2019, 12:12
Published 6 марта 2019, 12:12
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Заявки на участие в торгах, проводимых департаментом строительства администрации Омска, подали 14 организаций, из которых только одна не соответствовала требованиям конкурса. Начальная цена контракта, по данным портала госзакупок, составила 12,981 млн рублей.
Победителем аукциона было признано ОАО «Омский СоюздорНИИ». Он предложил цену контракта в 6,99 млн рублей. Второй номер был присвоен новосибирской компании «Стройподряд» с ценой контракта в 6,4 млн рублей.
Отметим, что подрядчика для строительства и ремонта дороги пока не выбрали. Повторный аукцион на строительство дороги-дублера 70 лет Октября объявили 15 февраля этого года. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 7 марта, а итоги торгов подведут в понедельник, 11 марта. Начальная цена – 825,2 млн рублей.