Стало известно, кто будет контролировать строительство дороги-дублера 70 лет Октября

Отметим, что подрядчика для строительства и ремонта дороги пока не выбрали. Повторный аукцион на строительство дороги-дублера 70 лет Октября объявили 15 февраля этого года. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 7 марта, а итоги торгов подведут в понедельник, 11 марта. Начальная цена – 825,2 млн рублей.