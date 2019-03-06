Сотрудник УФСИН вернул к жизни утонувшего в бассейне омича

Posted 6 марта 2019, 01:05
Published 6 марта 2019, 01:05
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Инцидент произошел 14 сентября 2018 года в бассейне «Юность», когда Иван Игнатов, который с 4 лет занимается плаваньем, по просьбе посетителя нырнул и достал упавшие на дно бассейна очки. Затем он потерял сознание и ушел на дно.
Тогда Ивана и заметила дочь Сергея, указав на него папе, — мужчина лежал на дне бассейна и не пытался всплыть. Сергей Гончуков привлек внимание людей и сотрудников бассейна. Когда мужчину достали из воды, то у него полностью отсутствовало дыхание и остановилось сердце.
Однако Сергей решил бороться за жизнь мужчины до конца. До прибытия врачей он делал Ивану искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Как сообщили врачи больницы скорой медицинской помощи, за их 30-летний трудовой стаж это первый случай, когда человека, находящегося в таком тяжелом состоянии, удалось спасти.
Несколько месяцев Иван проходил долгую реабилитацию, а когда восстановился, то написал в адрес УФСИН России по Омской области и Сергея Гончукова благодарственное письмо: благодаря полученным на работе знаниям и навыкам сотруднику ведомства удалось его реанимировать, сообщает пресс-служба УФСИН России по Омской области.