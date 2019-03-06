Сотрудник УФСИН вернул к жизни утонувшего в бассейне омича

Тогда Ивана и заметила дочь Сергея, указав на него папе, — мужчина лежал на дне бассейна и не пытался всплыть. Сергей Гончуков привлек внимание людей и сотрудников бассейна. Когда мужчину достали из воды, то у него полностью отсутствовало дыхание и остановилось сердце.