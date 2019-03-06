Соседи вызвали скорую помощь вору, спрыгнувшему с балкона

Причиной этому послужила кража — мужчина вытащил из сумки старшей по дому кошелек с 60 тыс. рублей и документами, после чего заперся у себя в квартире. Соседка с другими очевидцами уговаривали омича отдать деньги, которые он в итоге передал через дверь, но вернуть документы не получалось — мужчина перестал отвечать на стук и звонки.