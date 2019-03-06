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Posted 6 марта 2019, 07:17

Published 6 марта 2019, 07:17

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Соседи вызвали скорую помощь вору, спрыгнувшему с балкона

Соседи вызвали скорую помощь вору, спрыгнувшему с балкона

6 марта 2019, 07:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Накануне, 5 марта, в омскую больницу доставили 30-летнего жителя дома, расположенного на улице Вострецова. Мужчине диагностировали закрытый перелом обеих ног. Оказалось, что омич спрыгнул с балкона, скрываясь от своих соседей.

Причиной этому послужила кража — мужчина вытащил из сумки старшей по дому кошелек с 60 тыс. рублей и документами, после чего заперся у себя в квартире. Соседка с другими очевидцами уговаривали омича отдать деньги, которые он в итоге передал через дверь, но вернуть документы не получалось — мужчина перестал отвечать на стук и звонки.

Оказалось, что, стараясь избежать конфликта с соседями, мужчина спрыгнул с балкона. Жильцы дома вызвали ему скорую помощь.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на кражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

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