Соседи вызвали скорую помощь вору, спрыгнувшему с балкона

Posted 6 марта 2019, 07:17
Published 6 марта 2019, 07:17
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Причиной этому послужила кража — мужчина вытащил из сумки старшей по дому кошелек с 60 тыс. рублей и документами, после чего заперся у себя в квартире. Соседка с другими очевидцами уговаривали омича отдать деньги, которые он в итоге передал через дверь, но вернуть документы не получалось — мужчина перестал отвечать на стук и звонки.
Оказалось, что, стараясь избежать конфликта с соседями, мужчина спрыгнул с балкона. Жильцы дома вызвали ему скорую помощь.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на кражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.