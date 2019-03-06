Силовики поймали находящегося в розыске омича

Posted 6 марта 2019, 02:57
Published 6 марта 2019, 02:57
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Мужчина привлек внимание экипажа группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии тем, что попытался скрыться при виде патрульной машины. Силовики остановили омича, который во время беседы достал из кармана полимерный сверток и выбросил его в сугроб.
Открыв сверток, силовики обнаружили вещество растительного происхождения. Гражданина задержали и передали в полицию для дальнейшего разбирательства, а содержимое свертка направили на экспертизу, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.