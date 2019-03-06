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Posted 6 марта 2019, 02:57

Published 6 марта 2019, 02:57

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Силовики поймали находящегося в розыске омича

Силовики поймали находящегося в розыске омича

6 марта 2019, 02:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В понедельник, 4 марта, в Омске на улице 20-я Линия силовики задержали 29-летнего мужчину, находящегося в региональном розыске по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

Мужчина привлек внимание экипажа группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии тем, что попытался скрыться при виде патрульной машины. Силовики остановили омича, который во время беседы достал из кармана полимерный сверток и выбросил его в сугроб.

Открыв сверток, силовики обнаружили вещество растительного происхождения. Гражданина задержали и передали в полицию для дальнейшего разбирательства, а содержимое свертка направили на экспертизу, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.

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