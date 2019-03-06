Пассажиров рейса Омск - Москва спускали по трапу из-за проблем с дверью (обновлено)

Posted 6 марта 2019, 11:51
Published 6 марта 2019, 11:51
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Как сообщили в паблике «Mash | Мэш», борт перед посадкой кружил над аэропортом 20 минут – уже тогда экипаж понимал, что в самолете заклинило двери. Решить проблему, по информации СМИ, не удалось, поэтому пассажирам после посадки пришлось самостоятельно спускаться по надувному трапу.
В аэропорту «Домодедово» Городу55 информацию о том, что самолет приземлился, подтвердили, однако подробности происшествия уточнять не стали.
Обновлено: в компании «Уральские авиалинии» опровергли эту информацию, сообщает РБК. В авиакомпании рассказали, что самолет A320, выполнявший рейс U6-388 Омск — Москва, прибыл в Домодедово в 8:30 мск. Следующий рейс судно должно было выполнять в Ларнаку, поэтому его поставили к международному терминалу для посадки пассажиров через телетрап согласно технологическому графику. Высадку пассажиров провели через заднюю дверь по самоходному трапу, пояснили в авиакомпании.
В пресс-службе «Домодедово» информацию о ЧП также не подтвердили, сообщив, что для обслуживания пассажиров рейса был задействован автотрап.