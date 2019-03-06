Пассажиров рейса Омск - Москва спускали по трапу из-за проблем с дверью (обновлено)

Обновлено: в компании «Уральские авиалинии» опровергли эту информацию, сообщает РБК. В авиакомпании рассказали, что самолет A320, выполнявший рейс U6-388 Омск — Москва, прибыл в Домодедово в 8:30 мск. Следующий рейс судно должно было выполнять в Ларнаку, поэтому его поставили к международному терминалу для посадки пассажиров через телетрап согласно технологическому графику. Высадку пассажиров провели через заднюю дверь по самоходному трапу, пояснили в авиакомпании.