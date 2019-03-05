В Россельхозбанке опровергли информацию о дополнительных поборах за капремонт

«Если жильцы доверили ведение начислений и учет собираемых на спецсчете взносов за капремонт управляющей компании либо платеж принимается на спецсчет, открытый в другом банке, комиссия взималась всегда. Ее величина и минимальный размер в свою очередь зависят от наличия или отсутствия договора между управляющей компанией и банком», - подчеркнули в Россельхозбанке.