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Posted 5 марта 2019, 13:25

Published 5 марта 2019, 13:25

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

В Россельхозбанке опровергли информацию о дополнительных поборах за капремонт

В Россельхозбанке опровергли информацию о дополнительных поборах за капремонт

5 марта 2019, 13:25
Фото: Медиахолдинг 1MI.
По данным местных СМИ, АО «Россельхозбанк» будет взимать 1% комиссии за то, что жители домов вместо того, чтобы платить деньги в «общий котел», будут пополнять спецсчет только своего дома.

Как сообщили Городу55 в региональном фонде капремонта, информация не соответствует действительности. В фонде пытались уточнить, откуда в СМИ появилась такая информация, но ответ пока не получили.

«Ситуация может касаться только одного дома, например, если управляющая компания взялась за ведение их счета и заключила договор с банком», - пояснили в фонде капремонта.

В Россельхозбанке информацию о введении комиссии региональному фонду капремонта также не подтвердили.

«С 2018 года Омский региональный филиал АО «Россельхозбанк» не вносил никаких изменений в тарифы, которые могли бы повлиять на условия предоставления услуг по приему взносов за капитальный ремонт. Собственники квартир, оплачивающие капитальный ремонт через Россельхозбанк на так называемый «котловой» счет, по-прежнему осуществляют взносы абсолютно бесплатно», - заверили в банке.

Кроме этого, по сообщению финансовой организации, банк бесплатно принимает платежи на спецсчета регоператора, который ведет учет и начисление взносов собственникам помещений в домах. Таких многоквартирных домов, уточняют в банке, в Омске около 200.

«Если жильцы доверили ведение начислений и учет собираемых на спецсчете взносов за капремонт управляющей компании либо платеж принимается на спецсчет, открытый в другом банке, комиссия взималась всегда. Ее величина и минимальный размер в свою очередь зависят от наличия или отсутствия договора между управляющей компанией и банком», - подчеркнули в Россельхозбанке.

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