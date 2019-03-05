В Омской области незаконно выдавали землю

Posted 5 марта 2019, 04:42
Published 5 марта 2019, 04:42
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
В частности, нарушения выразились в отсутствии правовых актов, устанавливающих порядок определения размера арендной платы и предоставления услуг, непроведении торгов на земельные участки.
Также в деятельности регионального управления Росимущества и Министерства имущественных отношений установлены нарушения по взысканию арендных платежей, в результате чего бюджет недополучил свыше 26 млн рублей.
Кроме того, по договорам аренды с 2015 года не пересмотрен размер аренды в сторону ее уменьшения, из-за чего сумма необоснованного перечисления в бюджет области составила около 12 млн рублей. По требованию прокуратуры данные средства учтены в счет будущих арендных платежей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.
ОБНОВЛЕНО
В пресс-службе Министерства имущественных отношений Омской области прокомментировали ситуацию.
«По результатам рассмотрения представления в адрес областной прокуратуры 15 июня 2018 года был направлен официальный ответ за подписью министра имущественных отношений Омской области. В частности, были пересчитаны арендные платежи по 13 договорам аренды. Суммы переплаты в размере 12 млн. рублей зачислены в счет будущих платежей по данным договорам.В настоящее время все арендаторы об изменениях в расчетах арендных платежей уведомляются в соответствии с действующим законодательством», - заявили в ведомстве.