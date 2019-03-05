В Омской области незаконно выдавали землю

«По результатам рассмотрения представления в адрес областной прокуратуры 15 июня 2018 года был направлен официальный ответ за подписью министра имущественных отношений Омской области. В частности, были пересчитаны арендные платежи по 13 договорам аренды. Суммы переплаты в размере 12 млн. рублей зачислены в счет будущих платежей по данным договорам.В настоящее время все арендаторы об изменениях в расчетах арендных платежей уведомляются в соответствии с действующим законодательством», - заявили в ведомстве.