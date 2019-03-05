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Posted 5 марта 2019, 04:42

Published 5 марта 2019, 04:42

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

В Омской области незаконно выдавали землю

В Омской области незаконно выдавали землю

5 марта 2019, 04:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В 2018 году в Омской области органы прокуратуры выявили более 3,5 тыс. нарушений в сфере землепользования. В общей сложности вынесено более 1,9 тыс. актов реагирования.

В частности, нарушения выразились в отсутствии правовых актов, устанавливающих порядок определения размера арендной платы и предоставления услуг, непроведении торгов на земельные участки.

Также в деятельности регионального управления Росимущества и Министерства имущественных отношений установлены нарушения по взысканию арендных платежей, в результате чего бюджет недополучил свыше 26 млн рублей.

Кроме того, по договорам аренды с 2015 года не пересмотрен размер аренды в сторону ее уменьшения, из-за чего сумма необоснованного перечисления в бюджет области составила около 12 млн рублей. По требованию прокуратуры данные средства учтены в счет будущих арендных платежей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

ОБНОВЛЕНО

В пресс-службе Министерства имущественных отношений Омской области прокомментировали ситуацию.

«По результатам рассмотрения представления в адрес областной прокуратуры 15 июня 2018 года был направлен официальный ответ за подписью министра имущественных отношений Омской области. В частности, были пересчитаны арендные платежи по 13 договорам аренды. Суммы переплаты в размере 12 млн. рублей зачислены в счет будущих платежей по данным договорам.В настоящее время все арендаторы об изменениях в расчетах арендных платежей уведомляются в соответствии с действующим законодательством», - заявили в ведомстве.

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