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Posted 5 марта 2019, 11:52

Published 5 марта 2019, 11:52

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

В Омске в прошлом году угнали 236 авто

В Омске в прошлом году угнали 236 авто

5 марта 2019, 11:52
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В УМВД России по Омской области рассказали, сколько и каких преступлений было зарегистрировано на территории региона в прошлом году.

Общее количество преступлений, в сравнении с 2017 годом, снизилось на 5,4% и составило 26 927. В расчете на 100 тыс. человек произошло 1373,8 преступления – это на 17,9 преступления больше, чем в среднем по России (1355,9), но на 365,4 преступления меньше, чем в Сибирском федеральном округе (1739,2).

На 9% сократилось количество потерпевших от преступных посягательств - теперь это число равно 21 501. Из них погибло 337 человек, еще 606 омичам причинен тяжкий вред здоровью. Почти треть погибших от преступных деяний были убиты. В сравнении с прошлым годом этот показатель снизился на 6,1%.

Количество разбойных нападений в регионе снизилось почти на 30%(88), в том числе с проникновением (4) - этот показатель упал на 75%.

На 23,6% снизилось количество грабежей(492), на 11,3% – краж чужого имущества (10386). Согласно отчету УМВД, угонять автомобили стали реже на 26,5%. В 2018 году неправомерно завладели чужим транспортным средством только 236 раз.

Количество омичей, пострадавших от действий мошенников, снизилось на 8,1%, однако цифра все еще внушительная – 2 697.

Раскрываемость преступлений в Омской области составила 63,3%. Виновных в убийстве в прошлом году находили в 94,6% случаев. Всего установлено 14358 лиц, совершивших преступления, из них 17% - женщины.

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