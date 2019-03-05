В Омске в прошлом году угнали 236 авто

Общее количество преступлений, в сравнении с 2017 годом, снизилось на 5,4% и составило 26 927. В расчете на 100 тыс. человек произошло 1373,8 преступления – это на 17,9 преступления больше, чем в среднем по России (1355,9), но на 365,4 преступления меньше, чем в Сибирском федеральном округе (1739,2).