ТЦ в Нефтяниках эвакуировали из-за пьяной сотрудницы

Омичку в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции и допросили как подозреваемую. Она призналась в содеянном и сообщила следователям, что работала в магазине до сегодняшнего дня. После того, как руководство узнало о лжеминировании, ее уволили.