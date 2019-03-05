ТЦ в Нефтяниках эвакуировали из-за пьяной сотрудницы

Posted 5 марта 2019, 14:44
Published 5 марта 2019, 14:44
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Оказалось, по телефону 02 позвонила пьяная сотрудница торгового центра. Проверка показала, что женщина позвонила из квартиры на улице Магистральная.
Омичку в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции и допросили как подозреваемую. Она призналась в содеянном и сообщила следователям, что работала в магазине до сегодняшнего дня. После того, как руководство узнало о лжеминировании, ее уволили.
«Я думала, что они не примут ситуацию всерьез. А получилось, что всерьез», - поясняет омичка.
Сейчас на 32-летнюю женщину возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Кроме возможного срока в 5 лет тюрьмы, омичке предстоит компенсировать материальный ущерб, причиненный ложным вызовом.