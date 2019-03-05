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Posted 5 марта 2019, 14:44

Published 5 марта 2019, 14:44

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

ТЦ в Нефтяниках эвакуировали из-за пьяной сотрудницы

ТЦ в Нефтяниках эвакуировали из-за пьяной сотрудницы

5 марта 2019, 14:44
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В УМВД России по Омской области сообщили, кто «заминировал» ТЦ «Победа» в Советском округе в воскресенье, 3 марта.

Оказалось, по телефону 02 позвонила пьяная сотрудница торгового центра. Проверка показала, что женщина позвонила из квартиры на улице Магистральная.

Омичку в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции и допросили как подозреваемую. Она призналась в содеянном и сообщила следователям, что работала в магазине до сегодняшнего дня. После того, как руководство узнало о лжеминировании, ее уволили.

«Я думала, что они не примут ситуацию всерьез. А получилось, что всерьез», - поясняет омичка.

Сейчас на 32-летнюю женщину возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Кроме возможного срока в 5 лет тюрьмы, омичке предстоит компенсировать материальный ущерб, причиненный ложным вызовом.

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