Против кремниевого завода Сутягинского в Златоусте собрали самый массовый митинг

Posted 5 марта 2019, 13:14
Published 5 марта 2019, 13:14
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Получила развитие история строительства кремниевого завода на Урале. Город55 подробно рассказывал о том, как глава ГК «Титан» Михаил Сутягинский много лет пытался построить завод сначала в Казахстане, потом в Омске, теперь - в Златоусте. Проект ведет дочка «Титана» - НПО «Силарус». Против него 2 марта состоялся митинг местных жителей.
В нем участвовали свыше 2000 человек, причем за всю историю города с населением около 170 тыс. человек этот митинг стал одним из самых массовых, пишет «Росбалт».
«Нам нельзя допустить никакого опасного производства, иначе оно похоронит наш город. Для меня важно, чтобы наши дети остались в Златоусте, а не уезжали из-за экологических проблем», - цитирует издание председателя общественного экологического совета Златоустовского городского округа Георгия Чернецова.
«Силарус» скрывает полный технологический процесс планируемого производства. Я не хочу дышать ядовитой пылью, которая содержит более 18 видов токсических химических соединений с I по IV класс опасности. Почему огромное токсическое предприятие должно соседствовать с жителями?» - выступила местная жительница Наталия Васинева.
Как добавляет 74.ru, депутат Заксобрания Ольга Мухометьярова в своем выступление отметила, что проект «хотели протащить втихую». Мэра Вячеслава Жилина, который ранее поддерживал идею создания нового производства, митингующие поначалу восприняли в штыки, но гудение прекратилось когда тот объявил, что вопрос о заводе снят с повестки. Чиновник заявил, что общественные слушания о предоставлении земли под строительство отменены и проект остановлен.
По итогам митинга представители инициативной группы «Златоуст без яда» составили резолюцию, в которой требуют, чтобы администрация города отказалась от планов строительства завода и аналогичных вредных производств. По информации «Росбалта», документ планировалось также направить в администрацию президента РФ, губернатору Челябинской области, в региональное правительство.
Напомним, слушания должны были состояться 11 марта. Согласно предварительному проекту, завод должен располагаться в глубине соснового бора вблизи города. Производственной площадкой планируется занять 16 Га, еще 60 Га вокруг завода будет являться лесозащитной полосой. Суммарная производительность рассчитана на уровне 36 тыс. тонн металлургического кремния в год.
Ответы администрации Златоуста и НПО «Силарус» на запросы Города55 дублировали друг друга практически во всем, кроме предоставления количества рабочих мест на новом заводе. Местные жители, эксперты, политики подозревают, что под производством металлургического кремния, считающимся нерентабельным, скрывается производство кремния поликристаллического, вредного для жизни и здоровья.