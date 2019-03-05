Против кремниевого завода Сутягинского в Златоусте собрали самый массовый митинг

Как добавляет 74.ru, депутат Заксобрания Ольга Мухометьярова в своем выступление отметила, что проект «хотели протащить втихую». Мэра Вячеслава Жилина, который ранее поддерживал идею создания нового производства, митингующие поначалу восприняли в штыки, но гудение прекратилось когда тот объявил, что вопрос о заводе снят с повестки. Чиновник заявил, что общественные слушания о предоставлении земли под строительство отменены и проект остановлен.