Прокуроры проверят 16 школ и 5 детсадов из-за жалоб на незаконные поборы

Омичи сообщали о сборах денег с родителей на обеспечение и организацию надлежащих безопасных условий обучения, пополнение материально-технической базы. Помимо этого, поступали жалобы на некачественное питание школьников и о принуждении посещения детьми платных внеурочных занятий.