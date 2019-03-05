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Posted 5 марта 2019, 05:27

Published 5 марта 2019, 05:27

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Прокуроры проверят 16 школ и 5 детсадов из-за жалоб на незаконные поборы

Прокуроры проверят 16 школ и 5 детсадов из-за жалоб на незаконные поборы

5 марта 2019, 05:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
На телефон горячей линии Прокуратуры Омской области поступило 22 обращения с жалобами на незаконные поборы в школах и детских садах. Жалобы коснулись 16 общеобразовательных организаций и 5 дошкольных учреждений.

Омичи сообщали о сборах денег с родителей на обеспечение и организацию надлежащих безопасных условий обучения, пополнение материально-технической базы. Помимо этого, поступали жалобы на некачественное питание школьников и о принуждении посещения детьми платных внеурочных занятий.

В настоящее время по каждому обращению организованы проверки, по результатам которых будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

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