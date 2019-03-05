Прокуроры проверят 16 школ и 5 детсадов из-за жалоб на незаконные поборы

Posted 5 марта 2019, 05:27
Published 5 марта 2019, 05:27
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Омичи сообщали о сборах денег с родителей на обеспечение и организацию надлежащих безопасных условий обучения, пополнение материально-технической базы. Помимо этого, поступали жалобы на некачественное питание школьников и о принуждении посещения детьми платных внеурочных занятий.
В настоящее время по каждому обращению организованы проверки, по результатам которых будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.