Мошенникам, обманувшим страховые компании на 1,3 млн рублей, грозит 10 лет колонии

За обман 7 страховых компаний на более чем 1,3 млн рублей фигурантам уголовного дела грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Соучастники подделывали документы о якобы совершенных ДТП, после чего передавали их страховым компаниям для получения денежных выплат.