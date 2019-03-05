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Posted 5 марта 2019, 07:30

Published 5 марта 2019, 07:30

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Мошенникам, обманувшим страховые компании на 1,3 млн рублей, грозит 10 лет колонии

Мошенникам, обманувшим страховые компании на 1,3 млн рублей, грозит 10 лет колонии

5 марта 2019, 07:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении 6 местных жителей. Троим из них предъявлено обвинение в совершении мошенничества в сфере автострахования в составе организованной группы, остальным — в составе группы лиц по предварительному сговору.

За обман 7 страховых компаний на более чем 1,3 млн рублей фигурантам уголовного дела грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Соучастники подделывали документы о якобы совершенных ДТП, после чего передавали их страховым компаниям для получения денежных выплат.

В процессе следствия омичи добровольно возместили ущерб в размере 580 тыс. рублей. Были взяты показания у более чем 30 свидетелей, проведены в общей сложности 43 трасологических и почерковедческих экспертизы, сообщает пресс-служба СУ УМВД России по Омской области.

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