Мошенникам, обманувшим страховые компании на 1,3 млн рублей, грозит 10 лет колонии

Posted 5 марта 2019, 07:30
Published 5 марта 2019, 07:30
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
За обман 7 страховых компаний на более чем 1,3 млн рублей фигурантам уголовного дела грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Соучастники подделывали документы о якобы совершенных ДТП, после чего передавали их страховым компаниям для получения денежных выплат.
В процессе следствия омичи добровольно возместили ущерб в размере 580 тыс. рублей. Были взяты показания у более чем 30 свидетелей, проведены в общей сложности 43 трасологических и почерковедческих экспертизы, сообщает пресс-служба СУ УМВД России по Омской области.