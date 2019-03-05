Из бюджета Омской области неэффективно израсходовали 1,4 млрд рублей

«По результатам проведенных мероприятий выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере на сумму 1,4 млрд рублей. Кроме того, отмечены недостатки, не подлежащие финансовой оценке. Наибольший объем неэффективно израсходованных денежных средств установлен в сфере дорожного хозяйства и строительства. Анализ нарушений показал, что, как и в предыдущие годы, не обеспечен нужный контроль со стороны государственного заказчика, в результате чего проводились работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, принимались невыполненные работы и работы по завышенной стоимости. Установлены факты приемки работ, полностью или частично не соответствующие требованиям государственного контракта», - сказала аудитор.