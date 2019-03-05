Из бюджета Омской области неэффективно израсходовали 1,4 млрд рублей

Posted 5 марта 2019, 11:06
Published 5 марта 2019, 11:06
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
По итогам проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой Омской области, аудиторами обнаружены финансовые нарушения на сумму 1,4 млрд рублей. Такие данные привела председатель КСП Валентина Черная.
По ее информации, в 2018 году аудиторами ведомства проведено 158 контрольных мероприятий. Выполнена экспертиза 20 законопроектов. Проверки проводились на территории Омска и 20 муниципальных районов. Всего проверено 134 организации, в том числе 106 органов местного самоуправления и муниципальных предприятий.
«По результатам проведенных мероприятий выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере на сумму 1,4 млрд рублей. Кроме того, отмечены недостатки, не подлежащие финансовой оценке. Наибольший объем неэффективно израсходованных денежных средств установлен в сфере дорожного хозяйства и строительства. Анализ нарушений показал, что, как и в предыдущие годы, не обеспечен нужный контроль со стороны государственного заказчика, в результате чего проводились работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, принимались невыполненные работы и работы по завышенной стоимости. Установлены факты приемки работ, полностью или частично не соответствующие требованиям государственного контракта», - сказала аудитор.
КСП обратила внимание, что муниципалитеты недостаточно ведут претензионную работу с подрядчиками. Вместо этого они заключают с ними соглашения о расторжении контрактов. А после проводят новую процедуру отбора и подписывают контракты на выполнение работ, зачастую с теми же подрядчиками, но уже с учетом повышающих коэффициентов.
В качестве примера Валентина Черная привела нарушение, выявленное в администрации Азовского немецкого национального района, где чиновники сначала расторгли договор на реконструкцию дороги, а потом, чтобы закончить работы, заключили новый контракт с повышающим индексом. В итоге, это привело к увеличению стоимости работ на 7,4 млн рублей.