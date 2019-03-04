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Posted 4 марта 2019, 06:23

Published 4 марта 2019, 06:23

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

За пьяный Новый год водитель проведет 8 месяцев в колонии-поселении

За пьяный Новый год водитель проведет 8 месяцев в колонии-поселении

4 марта 2019, 06:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Нижнеомский районный суд Омской области приговорил 54-летнего местного жителя к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за повторное вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина уже имел непогашенную судимость за вождение в нетрезвом виде и был лишен права управления автомобилем, когда 1 января 2019 года его остановили сотрудники ОМВД России по Нижнеомскому району. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Учитывая все перечисленные обстоятельства, суд приговорил омича к 8 месяцам лишения свободы и запретил в течение 2 лет и 11 месяцев садиться за руль автомобиля, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

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