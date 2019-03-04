За пьяный Новый год водитель проведет 8 месяцев в колонии-поселении

Posted 4 марта 2019, 06:23
Published 4 марта 2019, 06:23
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Мужчина уже имел непогашенную судимость за вождение в нетрезвом виде и был лишен права управления автомобилем, когда 1 января 2019 года его остановили сотрудники ОМВД России по Нижнеомскому району. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
Учитывая все перечисленные обстоятельства, суд приговорил омича к 8 месяцам лишения свободы и запретил в течение 2 лет и 11 месяцев садиться за руль автомобиля, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.