За пьяный Новый год водитель проведет 8 месяцев в колонии-поселении

Мужчина уже имел непогашенную судимость за вождение в нетрезвом виде и был лишен права управления автомобилем, когда 1 января 2019 года его остановили сотрудники ОМВД России по Нижнеомскому району. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался.