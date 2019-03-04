В омском Минздраве рассказали, почему детей с пневмонией кладут на стулья вместо коек

«В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и их осложнений, а также обострений хронических заболеваний дыхательных путей увеличилось количество госпитализированных пациентов в инфекционные и пульмонологические отделения города и области. В настоящее время количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, в среднем на 30% превышает обычный период. Этим обусловлено временное размещение некоторых пациентов в холле отделений. По мере освобождения коек и санитарной обработки палат пациенты переводятся в них. Как правило, это происходит в течение двух-трех суток. При этом необходимая медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме», - пояснили в ведомстве.