В омском Минздраве рассказали, почему детей с пневмонией кладут на стулья вместо коек

Posted 4 марта 2019, 13:59
Published 4 марта 2019, 13:59
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
В региональном Минздраве пояснили, почему дети с пневмонией вынуждены ждать освободившегося места в палате.
«В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и их осложнений, а также обострений хронических заболеваний дыхательных путей увеличилось количество госпитализированных пациентов в инфекционные и пульмонологические отделения города и области. В настоящее время количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, в среднем на 30% превышает обычный период. Этим обусловлено временное размещение некоторых пациентов в холле отделений. По мере освобождения коек и санитарной обработки палат пациенты переводятся в них. Как правило, это происходит в течение двух-трех суток. При этом необходимая медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме», - пояснили в ведомстве.
Госпитализированных омичей в министерстве здравоохранения просят проявить понимание и подчеркивают, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Омской области на 8,75% ниже эпидемического порога.