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Posted 4 марта 2019, 13:59

Published 4 марта 2019, 13:59

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

В омском Минздраве рассказали, почему детей с пневмонией кладут на стулья вместо коек

В омском Минздраве рассказали, почему детей с пневмонией кладут на стулья вместо коек

4 марта 2019, 13:59
Фото: 1MediaInvest.
Накануне в социальных сетях мама одного из пациентов Детской городской больницы № 3 пожаловалась на то, что для новых пациентов сооружают койки из стульев прямо в коридоре – в палатах мест просто нет.

В региональном Минздраве пояснили, почему дети с пневмонией вынуждены ждать освободившегося места в палате.

«В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и их осложнений, а также обострений хронических заболеваний дыхательных путей увеличилось количество госпитализированных пациентов в инфекционные и пульмонологические отделения города и области. В настоящее время количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, в среднем на 30% превышает обычный период. Этим обусловлено временное размещение некоторых пациентов в холле отделений. По мере освобождения коек и санитарной обработки палат пациенты переводятся в них. Как правило, это происходит в течение двух-трех суток. При этом необходимая медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме», - пояснили в ведомстве.

Госпитализированных омичей в министерстве здравоохранения просят проявить понимание и подчеркивают, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Омской области на 8,75% ниже эпидемического порога.

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