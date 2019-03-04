В Омске начались работы по благоустройству Восточной рощи

Posted 4 марта 2019, 05:47
Published 4 марта 2019, 05:47
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
На сегодняшний день работники коммунального хозяйства восстановили изоляцию теплотрассы, которая проходит в середине пешеходной зоны. Для этого использовались современные и качественные материалы.
На реконструкцию Восточной рощи в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» потратят почти 9 млн рублей. Проект обновления должны подготовить к концу марта, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.