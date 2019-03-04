В Омске начались работы по благоустройству Восточной рощи

В то время, как в Омске специалисты отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Октябрьского округа совместно с профильной организацией разрабатывают проект на выполнение комплексного благоустройства Восточной рощи, первые работы по приведению в порядок общественного пространства уже начались.

На сегодняшний день работники коммунального хозяйства восстановили изоляцию теплотрассы, которая проходит в середине пешеходной зоны. Для этого использовались современные и качественные материалы. На реконструкцию Восточной рощи в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» потратят почти 9 млн рублей. Проект обновления должны подготовить к концу марта, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.