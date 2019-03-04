В Омске инвалид-колясочник чистит парковку «Ленты» от снега

Posted 4 марта 2019, 02:46
Published 4 марта 2019, 02:46
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
И хотя автор видиозаписи, опубликованной в группе «Омск ВК» социальной сети «ВКонтакте», и некоторые пользователи выразили недоумение, что инвалид вынужден зарабатывать тяжелым физическим трудом, большинство омичей в комментариях отнеслись с уважением к мужчине и восхитились его трудолюбием.
«Каждый день парень работает! Не пьет и не просит милостыню! Видел его, он и ледорубом всю входную группу отколотил ото льда. Знайте, когда вы подходите к «Ленте» и там не каша, а асфальт, это его рук дело, его работа! Молодец парень и уважение!» - написал один из комментаторов.
«Тоже видела его. На прошлой неделе была в «Ленте», он там проводку на входных дверях чинил. На все руки мастер, молодчина!» - восхищается омичка.
«Этот парень пример каждому! Будь я владельцем завода с большой территорией, взял бы этого парня дворником и бизнес-тренером по мотивации за большую зарплату», - добавил еще один житель Омска.