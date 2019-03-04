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Posted 4 марта 2019, 02:46

Published 4 марта 2019, 02:46

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

В Омске инвалид-колясочник чистит парковку «Ленты» от снега

В Омске инвалид-колясочник чистит парковку «Ленты» от снега

4 марта 2019, 02:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Омске парковку гипермаркета «Лента», расположенного на улице 70 лет Октября, чистит от снега инвалид-колясочник. Мужчина, ловко орудуя скребком, адаптированным под его коляску, собирает снег с дороги.

И хотя автор видиозаписи, опубликованной в группе «Омск ВК» социальной сети «ВКонтакте», и некоторые пользователи выразили недоумение, что инвалид вынужден зарабатывать тяжелым физическим трудом, большинство омичей в комментариях отнеслись с уважением к мужчине и восхитились его трудолюбием.

«Каждый день парень работает! Не пьет и не просит милостыню! Видел его, он и ледорубом всю входную группу отколотил ото льда. Знайте, когда вы подходите к «Ленте» и там не каша, а асфальт, это его рук дело, его работа! Молодец парень и уважение!» - написал один из комментаторов.

«Тоже видела его. На прошлой неделе была в «Ленте», он там проводку на входных дверях чинил. На все руки мастер, молодчина!» - восхищается омичка.

«Этот парень пример каждому! Будь я владельцем завода с большой территорией, взял бы этого парня дворником и бизнес-тренером по мотивации за большую зарплату», - добавил еще один житель Омска.

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