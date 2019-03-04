В Омске инвалид-колясочник чистит парковку «Ленты» от снега

«Каждый день парень работает! Не пьет и не просит милостыню! Видел его, он и ледорубом всю входную группу отколотил ото льда. Знайте, когда вы подходите к «Ленте» и там не каша, а асфальт, это его рук дело, его работа! Молодец парень и уважение!» - написал один из комментаторов.