Охранник омского кинотеатра «Рубин» ударил коллегу ножом во время ночного дежурства

Posted 4 марта 2019, 12:18
Published 4 марта 2019, 12:18
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
В больницу выехали полицейские, чтобы опросить потерпевшего. Им мужчина рассказал, что является охранником в кинотеатре в Октябрьском округе Омска, а ранение получил на работе от коллеги.
Сотрудники полиции задержали 39-летнего омича, на которого указал потерпевший. Мужчина пояснил следователю, что ночью в компании других работников службы охраны употреблял алкоголь. Из-за опьянения между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку, в ходе которой подозреваемый ударил коллегу раскладным ножом в живот.
Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области, сейчас задержанный, который ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления, находится в следственном изоляторе. Следователь отдела полиции №6 возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».
По данным Города55, пьяная драка произошла в омском дворце культуры «Рубин».