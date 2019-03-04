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Posted 4 марта 2019, 12:18

Published 4 марта 2019, 12:18

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Охранник омского кинотеатра «Рубин» ударил коллегу ножом во время ночного дежурства

Охранник омского кинотеатра «Рубин» ударил коллегу ножом во время ночного дежурства

4 марта 2019, 12:18
Фото: 1MediaInvest.
Сегодня в одну из больниц города доставили 35-летнего пациента с ножевым ранением. Как оказалось, мужчина получил травму в ходе пьяной драки с коллегой.

В больницу выехали полицейские, чтобы опросить потерпевшего. Им мужчина рассказал, что является охранником в кинотеатре в Октябрьском округе Омска, а ранение получил на работе от коллеги.

Сотрудники полиции задержали 39-летнего омича, на которого указал потерпевший. Мужчина пояснил следователю, что ночью в компании других работников службы охраны употреблял алкоголь. Из-за опьянения между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку, в ходе которой подозреваемый ударил коллегу раскладным ножом в живот.

Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области, сейчас задержанный, который ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления, находится в следственном изоляторе. Следователь отдела полиции №6 возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным Города55, пьяная драка произошла в омском дворце культуры «Рубин».

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