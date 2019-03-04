Охранник омского кинотеатра «Рубин» ударил коллегу ножом во время ночного дежурства

Сотрудники полиции задержали 39-летнего омича, на которого указал потерпевший. Мужчина пояснил следователю, что ночью в компании других работников службы охраны употреблял алкоголь. Из-за опьянения между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку, в ходе которой подозреваемый ударил коллегу раскладным ножом в живот.