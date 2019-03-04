На омские улицы вышли 20 дополнительных КамАЗов для уборки дорог после снегопада

За два дня сотрудниками дорожного управления Омска вывезено 10 тыс. 614 кубометров снега, в том числе 4 тыс. 687 кубометров - за счет привлеченной техники. Снег убрали с улиц Новостройка, Семиреченская, Звездова, 24-я Северная, Степная, 21-я Амурская, Торговая, с Октябрьского моста и других объектов.