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Posted 4 марта 2019, 06:08

Published 4 марта 2019, 06:08

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

На омские улицы вышли 20 дополнительных КамАЗов для уборки дорог после снегопада

На омские улицы вышли 20 дополнительных КамАЗов для уборки дорог после снегопада

4 марта 2019, 06:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Омске ликвидируют последствия воскресных снегопадов и сильного ветра — на городские дороги выходит не только городской автопарк снегоуборочных машин, но и 20 привлеченных КамАЗов.

За два дня сотрудниками дорожного управления Омска вывезено 10 тыс. 614 кубометров снега, в том числе 4 тыс. 687 кубометров - за счет привлеченной техники. Снег убрали с улиц Новостройка, Семиреченская, Звездова, 24-я Северная, Степная, 21-я Амурская, Торговая, с Октябрьского моста и других объектов.

В ближайшие дни рабочие уберут снег с улиц 10-я и 11-я Ремесленная, 5-я Северная, Чернышевского, Омская, Арктическая и других, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.

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