На омские улицы вышли 20 дополнительных КамАЗов для уборки дорог после снегопада

Posted 4 марта 2019, 06:08
Published 4 марта 2019, 06:08
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
За два дня сотрудниками дорожного управления Омска вывезено 10 тыс. 614 кубометров снега, в том числе 4 тыс. 687 кубометров - за счет привлеченной техники. Снег убрали с улиц Новостройка, Семиреченская, Звездова, 24-я Северная, Степная, 21-я Амурская, Торговая, с Октябрьского моста и других объектов.
В ближайшие дни рабочие уберут снег с улиц 10-я и 11-я Ремесленная, 5-я Северная, Чернышевского, Омская, Арктическая и других, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.